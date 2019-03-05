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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Kutsal davamıza sahip çıkalım

Ağrı'da konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Milletçe hep beraber güçlü ülke olalım ki bizden umut bekleyen insanlara, kutsal davalarımıza sahip çıkalım" ifadelerini kullandı.

05 Mart 2019 Salı 23:03
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Kutsal davamıza sahip çıkalım

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, beraberindeki AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, AK Parti Ağrı Belediye Başkan Adayı Savcı Sayan ile Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki "HalklaBuluşma" programına katıldı.

Çavuşoğlu, burada vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, Ağrı'da yaşayan vatandaşların en iyi hizmeti almaya layık olduğunu söyledi.

Devlet olarak Ağrı'ya ciddi kaynak aktararak hizmet verdiklerini ifade eden Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Ambulanslar alınıyor, yollar ve eğitim için okullar yapılıyor. Ağrı 2014'deki seçimden sonra yerel hizmetler bakımından geri kaldı. Neden böyle oldu? Gelen devletin paraları, sizin verdiğiniz vergiler nereye gitti? Ya yediler ya da teröristlere gitti. Şimdi Valimiz size hizmet ediyor mu, evet. O parayı iyi değerlendirmek ya da kötüye kullanmak belediye başkanın elinde. O parayı ceplere indirmeyecekler, dağlara göndermeyecekler, millete ekmek, aş ve hizmet için kullanacaklar. İnşallah 31 Mart'taki seçimlerinden sonra Valimiz kayyum olarak yürüttüğü belediyeyi Savcı Sayan'a devredecek. Sayan'ın çok güzel projeleri var ve onları hayata geçirecek."

"Kutsal davalarımıza sahip çıkalım"

Bakan Çavuşoğlu, milletin Türkiye'ye sahip çıkması gerektiğini belirterek, büyük ülke olmak için birlik ve beraberlik içerisinde yaşamanın şart olduğunu vurguladı.

Büyük Türkiye olarak sadece kendilerinin değil, mazlumların da umudu olacaklarını aktaran Çavuşoğlu, "Milletçe hep beraber güçlü ülke olalım ki bizden umut bekleyen insanlara, kutsal davalarımıza sahip çıkalım. Bu gün dünyada insani yardımda neden birinci sıradayız, çünkü siz cömertsiniz, bu sizin cömertliğinizin yansımasıdır. Bir ve beraber olursak, Ağrı'mız, Türkiye'miz güçlü olur ve kalkınır." ifadelerini kullandı:

Çavuşoğlu, hükumetin sağlık sektöründeki yatırımlarına da işaret ederek, şunları kaydetti:

"Sizi enayi yerine koyanlara değil..."

"Şu hastaneler eskiden mümkün müydü, değildi. Bu gün her yerde uçak ambulanslar, paletli ambulanslar, ambulans helikopterler var. Niye, kış aylarında hamilelerimiz, yaşlılarımız orada rehin kalmasın diye var. Bu yolları niye yapıyoruz, kazalar olmasın, gideceğiniz yere güvenli ve rahat ulaşın diye. Ama şehre sahip çıkmak farklı bir şey. Şehre siz sahip çıkacaksınız, şehri güvenli kişilere teslim edeceksiniz, sizi enayi yerine koyanlara değil, size hizmet edenlere şehri teslim edeceksiniz."

CHP'li Muğla ve Aydın belediyelerini de eleştiren Çavuşoğlu, İzmir'in belediyecilik anlamında Türkiye'nin en geri kalmış yeri olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, konuşmaların ardından mahallelinin sorun ve taleplerini dinledi.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 23:03
  1. Muğla
  2. İzmir
  3. Aydın
  4. Ağrı
  5. dışişleri bakanı mevlüt çavuşoğlu
  6. Ekrem Çelebi
  7. AK Parti
  8. Savcı Sayan

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