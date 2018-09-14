0553 313 94 23

Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşme öncesi PKK'yı not almışlar

Amerika Dışişleri Bakanlığının Türkiye ile ilişkiler konusunda hazırladığı diplomatik bir not ortaya çıktı.

14 Eylül 2018 Cuma 09:10
Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşme öncesi PKK'yı not almışlar

PYD TERÖRİSTLER RAKKA’DA “PKK’LIYIZ” DİYE KUTLAMA YAPMIŞTI

PKK-PYD bağını bilmeyen yok.
Bu daha önce defalarca ispat edildi.
Suriye’deki PYD teröristleri Kasım 2017’de Rakka’yı DAEŞ teröristlerinden teslim aldığında şehir meydanında PKK elebaşının posterleriyle kutlama yapmıştı.

CIA: “PYD, PKK UZANTISIDIR” DEMİŞTİ

26 Ocak 2018’de Amerikan istihbaratı CIA, terör örgütü listelerini güncellemiş ve PYD’yi Suriye’de PKK terör örgütünün uzantısı olarak tanımlamıştı.

ABD DIŞİŞLERİ PYD’DEN BAHSEDERKEN “PKK” DEMİŞTİ

CIA’in internet sitesinde yayınlanan PKK itirafından bir gün sonra ise 27 Ocak’ta ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert, basın toplantısında Afrin’deki PKK teröristleri için “PYD” diyeceği yerde ağız alışkanlığı olsa gerek “PKK” demişti.

ABD’Lİ BÜYÜKELÇİ “PKK-PYD AYNI” DEMİŞTİ

ABD’nin Şam’daki son büyükelçisi olan Robert Ford, 2015’teki bir röportajında Suriye’deki PYD’nin PKK terör örgütüne bağlı bir organ olduğunu söylemiş, ABD Dışişlerinin bunu inkar etmesini ise “safsata” olarak değerlendirmişti.

ABD DIŞİŞLERİ BELGESİNDE PKK İTİRAFI

PKK’yı terör örgütü olarak tanısa da PYD’yle bağını inkar eden ABD yönetiminin PKK itiraflarına bir yenisi eklendi.

Daily Sabah’ın Washington temsilcisi gazeteci Ragıp Soylu’nun ortaya çıkardığı ve sosyal medya hesabından paylaştığı diplomatik notta da “PYD için PKK terör örgütünün Suriye’deki uzantısıdır” yazıyor.

BELGE TİLLERSON DÖNEMİNE AİT
Bu notu ABD Dışişleri Bakanlığı hazırlamış.
30 Mayıs 2017 tarihli.
Yani şu anki Dışişleri Bakanı Mike Pompeo değil de ondan önceki bakan Tillerson dönemine ait olan bir not.

ÇAVUŞOĞLU-TİLLERSON GÖRÜŞMESİ ÖNCESİ KALEME ALINMIŞ

Notun Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD’li bakan Rex Tillerson arasında yapılacak olan bir görüşme için hazırlandığı anlaşılıyor.
Belgenin tarihi 30 Mayıs 2017.
10 Haziran’da Çavuşoğlu ile Tillerson arasında bir görüşme olmuştu.
Muhtemel onun için hazırlanan bir nottu.
İki bakan arasındaki görüşme öncesi Amerikalı yetkililer, Türkiye-ABD ilişkileri hakkında bazı bilgileri kaleme alıyor.
Türkiye’nin odaklandığı iki meseleye vurgu yapılıyor.
Birinin FETÖ diğerinin PKK olduğu söyleniyor.
O notta PKK’yı tanımlarken, “Amerika’nın Suriye’de desteklediği SDG’nin içerisinde PYD-YPG’lilerin olduğu” belirtiliyor, “onların da terör örgütü PKK’ya bağlı, Amerika destekli bir yapı” olduğuna dikkat çekiliyor.

Haber7

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 09:10
  1. abd
  2. pkk
  3. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yerel parayla ticaret ihracatçıya fayda sağlayacak
    1. Yerel parayla ticaret ihracatçıya..
    2. Amerika'da 70 ayrı noktada peş peşe..
    3. Suudi Arabistan'da bir ilk daha
    4. Asker bölgeye sevk edildi! Amerika'da..
    5. Cumhurbaşkanı kararıyla Nizamettin..
    6. Asker bölgeye sevk edildi! ABD'de..
    7. Meteoroloji İstanbulluları uyardı!
    8. Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşme öncesi..
    9. Ankara cuma namaz saat kaçta?
    10. Nazik hakkında şok bir gerçek daha!
    11. Yedi Başak, kalpten kalbe iyilik taşıdı
    12. Çuval çuval buldular! Tonlarca… Gece..
    13. İstanbul cuma namazı saati kaçta..
    14. Adnan Oktar soruşturmasında ilk tahliye!
    15. Ankara'da DEAŞ operasyonu: 4 kişi..
    16. Başkentte terör örgütü DEAŞ'e..
    17. Sanayi veTeknoloji Bakanlığı Manisa İl..
    18. İBB’nin sponsor olduğu 'Istanbul Photo..
    19. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çin..
    20. İtiraf gibi açıklama! ABD'yi vurmaya..
    Kimler 3 bin 600 günle emekli olabilir? Emekli olmak için hangi şartları yerine getirmek gerekiyor? Nasıl emekli olunur?
    Kimler 3 bin 600 günle emekli olabilir? Emekli olmak için hangi şartları yerine getirmek gerekiyor? Nasıl emekli olunur?
    Mescidi mağazaya çevirdiler
    Mescidi mağazaya çevirdiler
    Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
    Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
    Dikkat çeken yorum! "Türkiye’den Esed’a mesaj"
    Dikkat çeken yorum! "Türkiye’den Esed’a mesaj"
    İşine bak ‘TMMOB’
    İşine bak ‘TMMOB’

    Günün Karikatürü

    14 Eylül 2018
    Kritik gün geldi! Türkiye ondan gelecek açıklamayı bekliyor
    Kritik gün geldi! Türkiye ondan gelecek açıklamayı bekliyor
    Erdoğan imzaladı! Kamuda yeni dönem
    Erdoğan imzaladı! Kamuda yeni dönem