Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşme öncesi PKK'yı not almışlar

PYD TERÖRİSTLER RAKKA’DA “PKK’LIYIZ” DİYE KUTLAMA YAPMIŞTI

PKK-PYD bağını bilmeyen yok.

Bu daha önce defalarca ispat edildi.

Suriye’deki PYD teröristleri Kasım 2017’de Rakka’yı DAEŞ teröristlerinden teslim aldığında şehir meydanında PKK elebaşının posterleriyle kutlama yapmıştı.

CIA: “PYD, PKK UZANTISIDIR” DEMİŞTİ



26 Ocak 2018’de Amerikan istihbaratı CIA, terör örgütü listelerini güncellemiş ve PYD’yi Suriye’de PKK terör örgütünün uzantısı olarak tanımlamıştı.

ABD DIŞİŞLERİ PYD’DEN BAHSEDERKEN “PKK” DEMİŞTİ



CIA’in internet sitesinde yayınlanan PKK itirafından bir gün sonra ise 27 Ocak’ta ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert, basın toplantısında Afrin’deki PKK teröristleri için “PYD” diyeceği yerde ağız alışkanlığı olsa gerek “PKK” demişti.

ABD’Lİ BÜYÜKELÇİ “PKK-PYD AYNI” DEMİŞTİ



ABD’nin Şam’daki son büyükelçisi olan Robert Ford, 2015’teki bir röportajında Suriye’deki PYD’nin PKK terör örgütüne bağlı bir organ olduğunu söylemiş, ABD Dışişlerinin bunu inkar etmesini ise “safsata” olarak değerlendirmişti.

ABD DIŞİŞLERİ BELGESİNDE PKK İTİRAFI



PKK’yı terör örgütü olarak tanısa da PYD’yle bağını inkar eden ABD yönetiminin PKK itiraflarına bir yenisi eklendi.



Daily Sabah’ın Washington temsilcisi gazeteci Ragıp Soylu’nun ortaya çıkardığı ve sosyal medya hesabından paylaştığı diplomatik notta da “PYD için PKK terör örgütünün Suriye’deki uzantısıdır” yazıyor.

BELGE TİLLERSON DÖNEMİNE AİT

Bu notu ABD Dışişleri Bakanlığı hazırlamış.

30 Mayıs 2017 tarihli.

Yani şu anki Dışişleri Bakanı Mike Pompeo değil de ondan önceki bakan Tillerson dönemine ait olan bir not.

ÇAVUŞOĞLU-TİLLERSON GÖRÜŞMESİ ÖNCESİ KALEME ALINMIŞ



Notun Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD’li bakan Rex Tillerson arasında yapılacak olan bir görüşme için hazırlandığı anlaşılıyor.

Belgenin tarihi 30 Mayıs 2017.

10 Haziran’da Çavuşoğlu ile Tillerson arasında bir görüşme olmuştu.

Muhtemel onun için hazırlanan bir nottu.

İki bakan arasındaki görüşme öncesi Amerikalı yetkililer, Türkiye-ABD ilişkileri hakkında bazı bilgileri kaleme alıyor.

Türkiye’nin odaklandığı iki meseleye vurgu yapılıyor.

Birinin FETÖ diğerinin PKK olduğu söyleniyor.

O notta PKK’yı tanımlarken, “Amerika’nın Suriye’de desteklediği SDG’nin içerisinde PYD-YPG’lilerin olduğu” belirtiliyor, “onların da terör örgütü PKK’ya bağlı, Amerika destekli bir yapı” olduğuna dikkat çekiliyor.

Haber7