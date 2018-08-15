Mevlüt Çavuşoğlu: Herkes dolardan çıkmanın yolunu arıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, önemli açıklamalarda bulundu:

"ABD veya herhangi bir ülke sadece kendi yaşadığı hayal kırıklığını düşünmemelidir. Türkiye'de darbe girişiminde bulunan bir hain var ve onu besliyorlar. Benden belge istemesine gerek yok, ABD bunu zaten biliyor. Var olan sorunları diplomasi yoluyla çözmek için gayret göstereceğiz ama baskılara da boyun eğmeyeceğiz" dedi.

dedi.