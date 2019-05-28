"Mevlüde Genç Ödülü” sahibine verildi

Almanya’nın Düsseldorf kentinde Solingen faciasında 5 yakınını kaybeden Mevlüde Genç adına bu yıl ilk defa verilen “Mevlüde Genç Ödülü”, “Jungs e.V.” adlı derneğe takdim edildi.

Almanya’nın Solingen kentinde 29 Mayıs 1993 tarihinde Türklerin yaşadığı binaya düzenlenen ve aynı aileden 5 kişinin yaşamına mal olan ırkçı saldırının 26’ıncı yıldönümü anma etkinliklerinden bir gün önce Düsseldorf Landhaus’ta ilk defa “Mevlüde Genç ödülü” verildi. Ödül, Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaleti Başbakanı Armin Laschet ve eski Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff tarafından Duisburg’da gençlere yönelik faaliyetlerini sürdüren ırkçılığa karşı mücadele eden “Jungs e.V.” adlı derneğe takdim edildi.

Törende konuşma yapan Armin Laschet, “Mevlüde Genç Ödülü her yıl verilecektir. Faciada sonra 5 aile bireyini yitirmesine rağmen Mevlüde Genç, verdiği kayıplara rağmen hep pozitif mesajlar verdi. Bu suçu Almanların değil kişilerin işlediğini söyledi. Bu bağışlayıcı duygu ve olaylara bakış açısı, onu sürekli hatırlamak için onun adıyla böyle bir ödül veriyoruz. Mevlüde Genç isminin ileride de anılmasını istiyoruz.” şeklinde konuştu.

“Almanya’da birçok kez ırkçı saldırılar meydana geldi, bunlar eskide kaldı, sadece eskiden ırkçı saldırılar oldu diyemeyiz” ifadelerini kullanan Laschet,“Günümüzde bu saldırılar hala oluyor. Geçen yıl yabancı düşmanlığı motifli 1432 saldırı gerçekleşti. Solingen kadar büyük saldırılar değil ama olmuş ve bu saldırılar olmaya devam ediyor“ dedi.

Laschet, “Beni ’yabancı düşmanlığı’ kelimesi bile rahatsız ediyor. Bu insanlar buranın yabancısı değil, burada doğup büyüyen ve buralı olmuş insanlar" diye konuştu.

Törene eski Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff da katıldı. Wulff, “Irkçı saldırılar endişe verici. Toplumumuzda bu saldırıların olmasına izin vermemiz lazım. Bu tür saldırılar bizim kültürümüze ve kişiliğimize aykırı şeylerdir. Mevlüde Genç bir kahramandır. Tüm bu saldırılara rağmen kendisinin ve ailesinin bu topluma ait bireyler olduğunu söyleyip, burada yaşamaya devam etmiştir. Bu saldırıyı yapanlara da bu mesajları vererek en güzel cevabı vermiştir” şeklinde konuştu.

Toplumun belirli kesimlerine yönelik gerçekleştirilen saldırılarda son dönemlerde artış olduğunu söyleyen Wulff, “Bu artış oranı bizi ürkütüyor. Saygı, kendisine davranılmasını istediği gibi başkasına davranma gibi değerleri ön plana çıkarmalıyız” dedi. Genç ailesinin hazır bulunduğu törene Mevlüde Genç Türkiye’de olmasından dolayı katılamadı. Ödül törenine Jungs Derneği yetkililerinin yanı sıra Düsseldorf Başkonsolosu Şule Gürel, Eyalet Göçmen Meclisleri Birliği Başkanı Tayfun Keltek, bakanlar, milletvekilleri ve diğer davetliler katıldı.

29 Mayıs 1993’te Almanya’nın Solingen şehrinde Genç ailesinin oturduğu evin ırkçı dört Alman tarafından kundaklanması sonrası aileden beş kişi hayatını kaybetmişti. Mevlüde Genç’in iki kızı, iki torunu ve bir yeğeni saldırının kurbanı olmuştu. 1995 yılında cinayetten suçlu bulunan failler cezalarını çektikten sonra tahliye edilmişti.