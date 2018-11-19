Mevlid Kandili af duası nedir? Mevlid Kandili'nde kabul olunan dua

En güzel doğum günü Peygamber Efendimiz'in (s.a.v) doğum günü olan Rebiülevvel ayının 12. gecesi yani Mevlid Kandili'dir. Mevlid Kandili rahmet ve bereketin oluk oluk yağdığı, Müslümanların affına vesilen olan mübarek gecelerin başında gelmekte. Peki Mevlid Kandili af duası nedir? Mevlid Kandili af ve istek duası nasıl yapılır?

Yüce Rabbimiz biz günahkar kullarını affetmek için çeşitli sebepler yaratmıştır. Hiç bir kul yoktur ki (Peygamberler hariç) günah işlemesin. İnsan yaradılış gereği isyankar bir varlıktır. Ama özü itibariyle de yaratılmışların en üstünüdür. Kul olan insan, zaman içinde günahlara bulaşır. Yaptıkları hatalardan pişmanlık ve nedamet duyar. Af için Yüceler yücesi Rabimiz'in huzuruna varır. Bin pişmanlıkla içten ve samimi bir şekilde Rabimizden af ve niyazda bulunur. İnsan ya yine sözünü unutur ve yine günahlara dalar. Günahyarının farkında olan insanlar yine Allah'dan af dilemek için sebepler arar. İşte Yüca Allah'mız da biz günahkar kullarını affetmek için kandil gecelerini birer sebep vesilesi kulmuştur. Bu vesilelerden bir tanesini de inşaallah bu gece idrak edeceğimiz Mevlid Kandil gecesidir.

Mevlit Kandili gecesinde okunması önerilen Yunus Peygamberin ettiği bir dua vardır. Bu duayı Hz. Yunus balığın karnındayken yapmıştır. İslam alimleri bu duayı okuyarak her hangi bir dilekte bulunan müminin dileğini yüce Allah muhakkak yerine getirir diyorlar. Yunus Peygamber balığın karnındayken şu duayı okuyordu:

وَذَاالنُّونِإِذْذَهَبَمُغَاضِبًافَظَنَّأَنْلَنْنَقْدِرَعَلَيْهِفَنَادٰىفِيالظُّلُمَاتِأَنْلَاإِلَهَإِلَّاأَنْتَسُبْحَانَكَإِنِّيكُنْتُمِنَالظَّالِمِينَ

“Senden başka Allah yoktur. Allahım seni bütün noksanlıklardan uzak tutarım. Ben öz nefsime yazık edenlerden oldum.”

Mevlid Kandili dilek duası

Mevlid Kandili'nde kimin bir dileği varsa akşam namazını kılıp yerinden kalkmadan 40 kere Fatiha süresini okuyup ardından şu duayı etsin; -“Allah’ım ! Senin ilmin benim isteğime yeterlidir. Fatiha hürmetine dileklerimi ihsan eyle. Senin keremin bana kafidir. Kereminle muamele eyle. Fatiha hürmetine gönlümde olanı meydana getir Allah’ım!” Bu duadan sonra kişi dileğini yaradan da isteyebilir.