Mevlid Kandili ne zaman hangi gün? Mevlid Kandili nedir? Mevlit Kandilinde ne oldu?

Mevlid Kandili Müslüman alemi için hayırlar getirsin. Yeni bir kandilin gölgesi Müslümanların üzerine düşmekte. Mevlid Kandili İslam alemi için büyük öneme sahip bir gecedir. Zira Mevlit Kandili Peygamberimiz’in (S.A.V) doğum günü olarak kutlanmakta. Peki Mevlit Kandili ne zaman ve hangi gün? Mevlid Kandili nedir? Mevlid Kandilinde ne oldu?

Mevlid, doğum zamanı demektir. Hz. Muhammed (s.a.v) 'in doğduğu gece Müslümanlar tarafından Mevlid Kandili olarak kutlanır. Kandil kelimesinde de, belli günlerde yakılan aydınlık anlamı mevcuttur. İkisini bir araya getirip de Mevlid Kandili dediğimizde, Resûlüllah (asv)'ın doğum gecesinde minarelerde yakılan kandiller hâtıra gelmektedir. Müslümanlar, her sene Rebiü'l-evvel ayının on ikinci gecesini dualarlar, hatimlerle, mevlid-i Şeriflerle ihta eder. Müslümanlar bu gecenin hürmetine, günahları için, alemin huzuru ve mutluluğu için, Müslümanların kurtuluşu için Rabbimiz'e dua ve niyazda bulunur.

Alemler Peygamberimiz’in nuruyla doldu

Yüce Rabbimiz’in habibim dediği ve alemin onun yüzü suyu hürmetine yaratılan, Hz. Muhammed (s.a.v)'in dünyayı nurlandırdı. Peygamberimizin Hicri Rebiülevvel ayının 12. Gecesi Pazartesi sabahı dünyaya geldi. İşte Muhemmed-ül Emin olan Peygamberimi’in doğduğu gece olarak idrak edilen Mevlid Kandili 19 Kasım 2018 tarihinde idrak edilecek. Bu gece, Yüce Rabbimizin âlemlere rahmet olarak gönderdiği Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa’nın (sas) bir kez daha mevlidi şerifini idrak edeceğiz. Kandiller; ışıklarıyla sadece karanlık gecelerimizi değil, aynı zamanda manevî feyziyle de daralan gönüllerimizi aydınlatan, zihinlerimizi berraklaştıran gecelerdir.

Diyanet'in Mevlid Kandili kararı

Bekir Bozdağ, Diyanet İşleri Başkanlığının aldığı yeni kararla "Peygamber Efendimizin doğduğu, dünyamızı ve alemleri şereflendirdiği günün içerisinde yer aldığı hafta Mevlid-i Nebi haftası adıyla Miladi Takvime göre değil Hicri Takvime göre kutlanacaktır" demişti. Diyanet İşleri Başkanlığı, Peygamber Efendimizin doğduğu günün içinde yer aldığı hafta, 'Mevlid-i Nebi Haftası' adıyla Miladi Takvime göre değil, Hicri Takvime göre kutlanmasına karar vermişti.