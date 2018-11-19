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Mevlid Kandili için gönderilebileceğimiz en anlamlı ve en güzel 2018 Mevlid Kandili mesajları

Bu gece Mevlid Kandili. Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa’ya salat ve selam olsun. Allahümme Salli ala Seyyidine ve Ala Ali Seyyinina Muhammed. Alemler onun yüzü suyu hürmetine yaratıldı. Allah Resulü de (S.A.V) Rebiüllevvel ayının 12. Gecesi doğdu. Müslümanlar açısından büyük öneme sahip Mevlid Kandili mesajları ile sevdiklerimizin kandilini kutlarız. İşte Mevlid Kandili için gönderilebileceğimiz en anlamlı ve en güzel 2018 Mevlid Kandili mesajları...

19 Kasım 2018 Pazartesi 09:22
Mevlid Kandili için gönderilebileceğimiz en anlamlı ve en güzel 2018 Mevlid Kandili mesajları

Bu gece Mevlid Kandili. Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa’ya salat ve selam olsun. Allahümme Salli ala Seyyidine ve Ala Ali Seyyinina Muhammed. Alemler onun yüzü suyu hürmetine yaratıldı. Allah Resulü de (S.A.V) Rebiüllevvel ayının 12. Gecesi doğdu. Müslümanlar açısından büyük öneme sahip Mevlid Kandili mesajları ile sevdiklerimizin kandilini kutlarız. İşte Mevlid Kandili için gönderilebileceğimiz en anlamlı ve en güzel 2018 Mevlid Kandili mesajları

19 Kasım 2018 Pazartesi günü Müslümanlar için önemli büyük olan bir günü daha idrak edeceğiz. Bu gece Allah’ın Habibi Muhammed Mustafa (s.a.v) doğum günü, bugün her nefesinde ve zaman ümmetim ümmetim diyen Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa’nın (s.a.v) doğum yıl dönümü. Kutlu olsun. Mübaret olsun. Ümmeti Muhammed’e bereketli olsun. Allahümme salli ale seyyidine Muhammed. Mübarek Mevlid Kandili'ne özel kısa, uzun, dua dolu ve resimli kandil mesajları seçenekleri yenikait.com.tr’de

2018 Mevlid Kandili mesajları

Bugün için sevdiklerinize sosyal medya veya başka bir platform üzerinden gönderebileceğiniz 2018 Kandil mesajları seçenekleri için ilerleyiniz...

Allah"ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun.

Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun

Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki göz yaşlarını bile tebessüme çevirsin. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

Talihiniz gözleriniz kadar berrak, kaderiniz bakışınız kadar güzel, umudunuz yarın kadar yakın, yarınınız aşkınız kadar mutlu, aşkınız Mevlid kadar mukaddes, dualarınız istediğiniz gibi makbul olsun.

Bakiler sevgiler adına nice dilekler vardır. Ölümü bile ayırır saymayan gönüller vardır. Mesafeler araya set çekmişse ne çıkar, dualarda birleşen gönüller vardır. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun

Ruhu Aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi dava ile sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür notaları ile örülmüş güzel insan, kandilin mübarek olsun. 

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 09:22
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