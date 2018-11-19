Mevlid Kandili duası ve namazı nedir? Mevlid Kandili ibadet ve zikirleri hangileri

Mevlid Kandili için camilere akın edecek olan Müslümanlar, Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa’nın (s.a.v) doğum günü olarak bu geceyi idrak edecek. Mevlid Kandilini en iyi şekilde geçirmek isteyenler Mevlid Kandili duası nedir? Mevlid Kandilinde Kuran’dan hangi sureler okunur? Mevlid Kandili'nde nasıl ibadet edilmeli? Mevlid Kandili neler yapılır, nasıl idrak edilir? Gibi sorular şuan en çok aranan konuların başında gelmekte.

Peygamber Efendimiz’in doğum günü olan Mevlid Kandili 19 Kasım 2018 Pazartesi'yi Salı ‘ya bağlayan gece idrak edilecek.

Mevlid Kandili için gönderilebileceğimiz en anlamlı ve en güzel 2018 Mevlid Kandili mesajları

İşte Mevlid Kandili Duası;

Ya ilahel alemin

İlk yarattığın nur efendimizin nuruydu. Sen onu var etmeden evvel gündüzün geceden, baharın da kıştan farkı yoktu. İyilikler, kötülüklerle iç içe; akıl nefse yenik, ruh da bedenin esiri idi. O güzeller güzeli Varlığın sırrını keşfedip akla yüksek hedefler gösterdi, düşünceye kapılar açıp insanın Ebedlere namzet olduğunu alemşümul bir dille haykırdı. Böyle bir elçiyi insanlığa bahşetmenden, Ve sayısız nice nimetlerinden ötürü sana sonsuz hamd ü senalar olsun ya rabbi! düşe-kalka olsa da hep Efendimizin izinde yürüme gayretindeyiz. N’olur bizi bir kere daha sevindir.

Günahlarımızı bağışla

Sana itaat edilir Sen karşılığını veririsin; Sana isyan edilir, sen bağışlar ve affedersin, Darda kalanlara icabet edersin, Zararı sıkıntıyı ortadan kaldırırsın Hastalara şifa, dertlilere deva verirsin Günahları bağışlar, tövbeleri kabul edersin Sen bizlerin dualarını kabul buyur ya Rabbi! Allâh’ım! acizlikten, üzüntüden, tasadan, kederden, Korkaklıktan, kabir azâbından, cehennem ateşinden sana sığınırız. Bizleri kötülükten ve kötülerin şerrinden emin eyle ya Rabbi!

Mevlid kandili gecesinde 4 rekat tesbih namazı kılınması tavsiye ediliyor. Mevlit kandili tesbih namazı saat olarak akşam ya da yatsı namazından sonra kılınabilir.