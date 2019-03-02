0553 313 94 23

Mevlevihane’de hatim duası

Antalya Mevlevihane’sinde gerçekleştirilen ve minik öğrencilerin katıldığı organizasyonda Antalya’nın Fatih’i Zincirkıran Mehmet Paşa anısına hatim duası okundu.

02 Mart 2019 Cumartesi 14:54
Mevlevihane’de hatim duası

Antalya Mevlevihane’sinde gerçekleştirilen ve minik öğrencilerin katıldığı organizasyonda Antalya’nın Fatih’i Zincirkıran Mehmet Paşa anısına hatim duası okundu.


Antalya’nın Fethi’nin 812’inci yılı etkinlikleri başladı. 1-5 Mart tarihleri arasında yapılacak kutlamalar çerçevesinde Antalya Valiliği, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği(MÜSİAD) Antalya Şubesi ve Muratpaşa Müftülüğü’nün ortaklaşa organize ettiği Antalya’nın 812.Fetih yılı hatim duası programı Antalya Mevlevihanesi’nde yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Cemile Durmaz, Meydan ve Sofular Kur’an Kursları öğrencilerinden 4-6 yaş grubu çocukların katılımıyla gerçekleştirilen programda Antalya Fatih’i Zincirkıran Mehmet Paşa için hatim duası okundu.



MÜSİAD yönetimi Mevlevihane’de


Muratpaşa Müftüsü Kuddusi Uysal, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Çalışkan, MÜSİAD Şube Yönetiminden Başkan Yardımcıları Mehmet Karakayalı, Ahmet Tekin ve Mücahit Polat ve Memur Sen İl Temsilcisi Mustafa Çoban programa katılan isimler arasında yer aldı. Hatim duası öncesinde kalabalığa seslenen Muratpaşa Müftüsü Kuddusi Uysal, fethin ruhunu iyi idrak etmek gerektiğini, geçmişe sahip çıkmayanların geleceğini kaybedeceğini belirtti.



Müftü Uysal’dan emeği geçenlere teşekkür


Muratpaşa Müftüsü Kuddusi Uysal, "Bizler için canlarını feda eden aziz ecdadımızı, Antalya’mızı bize yurt kılan bütün fatihleri yad etmek bizlerin boynunun borcudur. Gıyaseddin Keyhüsrev’i bilmeden, Mehmet Paşa’yı, Murat Paşa’yı bilmeden Antalya’yı hissedemeyiz. Bu güzel tablonun oluşmasına vesile olan herkese şükranlarımı sunuyorum. Rabbim yarınlarımızın teminatı yavrularımızın vatan ve millet aşkı ile yetişmesini nasip eylesin, Antalya’nın fethinin yıldönümünün hayırlara vesile olmasını diliyorum " diye konuştu. Program, öğretmenleri eşliğinde Mevlevihane’ye gelen minik öğrencilerin namaz surelerini seslendirmelerinin ardından hatim duası ile devam etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 14:54
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fadıloğlu, “Standartları daha yukarılara çıkarmak için çalışıyoruz”
    1. Fadıloğlu, “Standartları daha..
    2. Emektar gol kralı Tanju Çolak..
    3. Milli biatloncular Norveç yolcusu
    4. Türkiye'den S-400 açıklaması:..
    5. Türkiye'den ABD'nin PKK açıklamasına..
    6. Bakan Kurum,” Ülkemizi depreme karşı..
    7. "5. Sarıkamış Kış Oyunları..
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Rize’den..
    9. DGS İlahiyat Bölümü 2019 taban..
    10. Kasımpaşa'ya yönetimden moral ziyareti
    11. Diriliş Ertuğrul'da nefes kesen..
    12. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami..
    13. Kayseri’de ‘Aile’ konusu masaya..
    14. Doç. Dr. Ali Ramazan Benli:..
    15. Cengiz Küçükayvaz sevenleriyle buluştu
    16. Vali Mustafa Masatlı, halk pazarını..
    17. Milli Savunma Bakanlığı:"Irak kuzeyi,..
    18. MTB’de Şubat ayı meclis toplantısı..
    19. Polis memuru polis aracına çarptı!..
    20. Kasımpaşa’da Başkan Turgay Ciner,..
    21. Karaciğer yetmezliğinde beslenmeye..
    22. Sarıkamış’ta Kış Festivali başladı
    23. Yuto Nagatomo kadroya alınmadı
    24. Güreşte şampiyonlar belli oldu
    25. Basketbolda maçın ardından
    26. "Türkiye, dünyanın en yeni en modern..
    27. Van-Bahçesaray yolu tek şeritten..
    28. Belediye ekiplerinin kar ve buz..
    29. "Bay Kemal, sen kimlerle kol kola..
    30. MŞÜ’de İslami İlimler Zirvesi
    İmamoğlu hap mı kullanıyor?
    İmamoğlu hap mı kullanıyor?
    Uyanıklığın böylesi görülmedi! Belediye başkan adayı olamayınca bakın ne yaptı
    Uyanıklığın böylesi görülmedi! Belediye başkan adayı olamayınca bakın ne yaptı
    Pakistan'dan önemli teklif: Erdoğan arabulucu olsun!
    Pakistan'dan önemli teklif: Erdoğan arabulucu olsun!
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz
    AK Parti binasına tank yürüten hainler için beraat istedi! Bu adam kimin savcısı
    AK Parti binasına tank yürüten hainler için beraat istedi! Bu adam kimin savcısı

    Günün Karikatürü

    2 Mart 2018
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...