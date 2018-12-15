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Mevlana'yı anma törenlerinde Selçuklu dönemi kıyafetleri sergisi

Mevlana'nın 745. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında Selçuklu dönemi kıyafetleri sergisi yoğun ilgi görüyor

15 Aralık 2018 Cumartesi 16:28
Mevlana'yı anma törenlerinde Selçuklu dönemi kıyafetleri sergisi

KONYA (AA) - Mevlana Celaleddin-i Rumi, vefatının 745. yılında Konya'da törenlerle anılıyor.

"Selam Vakti" temasıyla gerçekleştirilen törenler, dokuzuncu gününde etkinliklerle devam ediyor.

Konya Olgunlaşma Enstitüsünce hazırlanan ve Mevlana Kültür Merkezi Fuaye Alanı'nda sergilenen Selçuklu dönemi kıyafetleri, ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Yerli ve yabancı birçok turist, sergideki kıyafetlerle hatıra fotoğrafı çektiriyor. Her kıyafetin yanında, o kıyafetin özelliklerinin yazılı olduğu bir bilgi kutusu yer alıyor.

Konya Olgunlaşma Enstitüsünde eğitmen olan ve sergide görevli Ulviye Erfidan, AA muhabirine, kıyafetlerin asıllarına uygun bir şekilde ve o dönemde kullanılan malzemelerle üretildiğini söyledi.

Kıyafetlerde yer alan derilerin elde tek tek işlendiğine dikkati çeken Erfidan, "Kıyafetler hiçbir makine kullanılmadan el işçiliği ile üretildi. Sergide yer alan 8 kıyafetin ön hazırlığı, tarihi araştırmaları ve dikimleri yaklaşık bir senede tamamlandı." ifadelerini kullandı.

- Etkinlikler

Mevlana'nın 745. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında Türkçe ve İngilizce Mesnevi dersleri, konferanslar, tiyatro, söyleşi ve şiir dinletileri gibi etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Törenler boyunca Mevlana Kültür Merkezi Sema Salonu'nda her akşam saat 20.00'de başlayan programda, solistliğini Ahmet Özhan'ın yaptığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu, eserlerini dinleyicilerin beğenisine sunuyor.

Ömer Tuğrul İnançer'in Mesnevi sohbetinin ardından, Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğunca sema ayin-i şerifi icra ediliyor.


Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 16:28
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