THY- Euroleague
0553 313 94 23

Mevlana'nın 745. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri

Törenler kapsamında icra edilen sema ayin-i şerifi büyük ilgi gördü

09 Aralık 2018 Pazar 21:54
Mevlana'nın 745. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri

KONYA (AA) - Bu yıl "Selam Vakti" temasıyla gerçekleştirilen Mevlana'nın 745. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'nin üçüncü gününde sema ayin-i şerifi icra edildi.

Öğretileri ile tüm dünyada ilgi uyandıran düşünce adamı, mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi, vefatının 745. yılında törenlerle anılıyor. Her yıl 7-17 Aralık'ta düzenlenen anma törenlerine yurt içi ve dışından binlerce ziyaretçi katılıyor.

Etkinlikler kapsamında Mevlana Kültür Merkezi Fuaye Alanı'nda açılan çeşitli kişi, kurum ve kuruluşların tanıtım stantları da ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Etkinliklerin üçüncü gününde Mevlana Kültür Merkezi Sema Salonu'nda solistliğini Ahmet Özhan'ın yaptığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu, eserlerini dinleyicilerin beğenisine sundu.

Ömer Tuğrul İnançer'in Mesnevi sohbetinin ardından Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu tarafından sema ayin-i şerifi icra edildi. Etkinliğe, çok sayıda yerli ve yabancı turist ilgi gösterdi.

Öte yandan, etkinlikler kapsamında düzenlenen Türkçe ve İngilizce Mesnevi dersleriyle konferans, söyleşi ve şiir dinletileri, ziyaretçilere manevi duygular yaşatıyor.

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 21:54
  1. Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu
  2. Mevlana'nın 745. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri
  3. Sema Ayin-i Şerif

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNCELLEME - Cinnet getiren baba eşini ve çocuklarını vurdu: 2 ölü, 2 yaralı
    1. GÜNCELLEME - Cinnet getiren baba eşini..
    2. Örnek taksici! Aracında unutulan 40..
    3. Türk futbolunda görülmemiş olay! Ali..
    4. Fenerbahçe, kara yoluyla İstanbul'a..
    5. Maçın ardından
    6. Akseki'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
    7. Filistinli gazeteciden Türkiye ve..
    8. "2. Uluslararası Mirasımız Kudüs..
    9. Bebeklerde sıvı kaybının belirtileri..
    10. Katar'dan Bahreyn'e cevap! 'Abluka..
    11. Ayvanın faydaları nelerdir?
    12. Maçın ardından
    13. 39. Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi..
    14. "İnsan haklarını koruyup geliştirmeyi..
    15. Portakallı tatlı
    16. "Çok şükür ki Türkiye'deki Müslümanlar..
    17. Çocuklarda alerji artışının nedenleri?
    18. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    19. Mevlana'nın 745. Vuslat Yıl Dönümü..
    20. Nar diyeti ile kilolarınızdan kurtulun
    Kardeş ülke Somali'de 2 üst düzey generale suikast!
    Kardeş ülke Somali'de 2 üst düzey generale suikast!
    Melih Gökçek sosyal medyadan bombaladı: Milleti enayi yerine koymayın
    Melih Gökçek sosyal medyadan bombaladı: Milleti enayi yerine koymayın
    Tıp dünyasında devrim! Artık Türkiye'de üretilecek
    Tıp dünyasında devrim! Artık Türkiye'de üretilecek
    Erdoğan'ın o sözü, tarih kitabına girdi!
    Erdoğan'ın o sözü, tarih kitabına girdi!
    Esed rejimi, gençleri kelepçeleyerek askere aldı!
    Esed rejimi, gençleri kelepçeleyerek askere aldı!

    Günün Karikatürü

    9 Aralık 2018
    Araç sahipleri dikkat! 'Türk icadı'nı taşıyana ceza
    Araç sahipleri dikkat! 'Türk icadı'nı taşıyana ceza
    İttifakın ana formülü: 6 il, 60 ilçe
    İttifakın ana formülü: 6 il, 60 ilçe