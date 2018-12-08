0553 313 94 23

Mevlana'nın 745. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri

Mevlana Kültür Merkezi'nde stant açan cam üfleme sanatı ustasının, yüksek ısıda yaptığı Mevlevilik temalı biblo ve takıları konukların ilgisini çekiyor

08 Aralık 2018 Cumartesi 17:13
Mevlana'nın 745. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri

KONYA (AA) - Mevlana'nın 745. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'nin yapıldığı Mevlana Kültür Merkezi'nde stant açan cam üfleme sanatı ustası, yüksek ısıyı kullanarak ürettiği tasavvuf temalı biblo ve takılarla ilgi odağı oluyor.

Öğretileri ile tüm dünyada ilgi uyandıran düşünce adamı, mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi, vefatının 745'inci yılında törenlerle anılıyor.

Her yıl 7-17 Aralık'ta düzenlenen anma törenlerine yurt içi ve dışından binlerce ziyaretçi katılıyor. Kente gelen yerli turistler, Mevlana Müzesi'ne akın ediyor.

Mevlana Kültür Merkezi Fuaye Alanı'nda çeşitli kişi, kurum ve kuruluşların tanıtım stantları da ziyaretçiler tarafından ilgi görüyor.

Atölye çalışmaları ve sergilerin yer aldığı alanda cam üfleme, keçe, ebru, hat, tezhip ve geleneksel Türk el sanatları ustalarının eserleri sergileniyor.

Ayrıca, Kalemin Bereketi Hüsnü Hat Sergisi ile İkinci Uluslararası İslam Sanatları Yarışması sergisi, en çok ilgi görenlerin başında geliyor.

Cam üfleme sanatı ustası Halil İbrahim Mert, hem standında bu ilginç sanatı icra ediyor hem de ürünlerini satışa sunuyor. Mert'in, yüksek ısıyı kullanarak ürettiği Mevlevilik temalı biblo ve takıları, yerli ve yabancı konukların ilgi odağı oluyor.

Öte yandan, Türkçe ve İngilizce Mesnevi dersleriyle konferans, söyleşi ve şiir dinletileri, ziyaretçilere manevi duygular yaşatıyor.

Törenler boyunca saat 20.00'de sema töreni eşliğinde Türk Tasavvuf Müziği Konseri verilecek.

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 17:13
  1. Hazreti Mevlana
  2. Mevlana Kültür Merkezi
  3. Şeb-i Arus

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erkekler ev işi yapmalı mı?
    1. Erkekler ev işi yapmalı mı?
    2. Galatasaray'ın Rize 11'i belli oldu
    3. Bakan Albayrak vatandaşlarla özçekim..
    4. Fransa'daki gösterilerde 3'ü polis, 30..
    5. Yunanistan'dan Soldado'ya sürpriz talip
    6. AK Parti Şanlıurfa ilçe belediye..
    7. Bu acının tarifi yok! 'Kuzum sana..
    8. Beşiktaş'tan Mehmet Tutulkan için..
    9. Hekimler anne adayı genç hanımları..
    10. Maçın ardından
    11. Trump açıkladı: Genelkurmay başkan..
    12. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    13. Bakan Kurum'dan 'imar barışı' açıklaması
    14. Çavuşoğlu: Bu politikaya devam edeceğiz
    15. İnsanlar artık kendi sebzelerini..
    16. Paris gösterilerinde şiddet ara..
    17. Aykut Kocaman'a Trabzon'da şok! "Şike..
    18. VakıfBank adını finale yazdırdı
    19. "Bölgesel iş birliğini İran, Rusya,..
    20. Hakkari AK Parti ilçe belediye başkan..
    Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Ne yaptın Mesut Özil
    Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Ne yaptın Mesut Özil
    Ruslardan Erdoğan-Maduro yorumu: 20 ton altının büyük bölümü Türkiye'ye geldi
    Ruslardan Erdoğan-Maduro yorumu: 20 ton altının büyük bölümü Türkiye'ye geldi
    Erdoğan'dan 'Hakan Fidan' açıklaması: Bundan haberdar değilim
    Erdoğan'dan 'Hakan Fidan' açıklaması: Bundan haberdar değilim
    Eski Türkiye’nin ayak sesleri! “Danıştay başörtüsünü yasaklayacaktı, korktular”
    Eski Türkiye’nin ayak sesleri! “Danıştay başörtüsünü yasaklayacaktı, korktular”
    Teklif Meclis'e sunuldu! 500 bin kişiye af geliyor
    Teklif Meclis'e sunuldu! 500 bin kişiye af geliyor

    Günün Karikatürü

    8 Aralık 2018
    Ortadoğu’nun eli kanlı kiralık katilinden Türk basınına tehdit: Hesap verecekler!
    Ortadoğu’nun eli kanlı kiralık katilinden Türk basınına tehdit: Hesap verecekler!
    Fransa'da "Sarı Yelekliler"e karşı ordu sokağa indi!
    Fransa'da "Sarı Yelekliler"e karşı ordu sokağa indi!