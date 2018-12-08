KONYA (AA) - Mevlana'nın 745. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'nin yapıldığı Mevlana Kültür Merkezi'nde stant açan cam üfleme sanatı ustası, yüksek ısıyı kullanarak ürettiği tasavvuf temalı biblo ve takılarla ilgi odağı oluyor.

Öğretileri ile tüm dünyada ilgi uyandıran düşünce adamı, mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi, vefatının 745'inci yılında törenlerle anılıyor.

Her yıl 7-17 Aralık'ta düzenlenen anma törenlerine yurt içi ve dışından binlerce ziyaretçi katılıyor. Kente gelen yerli turistler, Mevlana Müzesi'ne akın ediyor.

Mevlana Kültür Merkezi Fuaye Alanı'nda çeşitli kişi, kurum ve kuruluşların tanıtım stantları da ziyaretçiler tarafından ilgi görüyor.

Atölye çalışmaları ve sergilerin yer aldığı alanda cam üfleme, keçe, ebru, hat, tezhip ve geleneksel Türk el sanatları ustalarının eserleri sergileniyor.

Ayrıca, Kalemin Bereketi Hüsnü Hat Sergisi ile İkinci Uluslararası İslam Sanatları Yarışması sergisi, en çok ilgi görenlerin başında geliyor.

Cam üfleme sanatı ustası Halil İbrahim Mert, hem standında bu ilginç sanatı icra ediyor hem de ürünlerini satışa sunuyor. Mert'in, yüksek ısıyı kullanarak ürettiği Mevlevilik temalı biblo ve takıları, yerli ve yabancı konukların ilgi odağı oluyor.

Öte yandan, Türkçe ve İngilizce Mesnevi dersleriyle konferans, söyleşi ve şiir dinletileri, ziyaretçilere manevi duygular yaşatıyor.

Törenler boyunca saat 20.00'de sema töreni eşliğinde Türk Tasavvuf Müziği Konseri verilecek.