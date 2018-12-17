Gönüller Sultanı Mevlana rahmetle yâd ediliyor

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Türk-İslam mutasavvıfı, şair ve düşünür Mevlana Celaleddin Rumi, vuslatının 745. yıl dönümünde özlemle yâd ediliyor. Kaleme aldığı Mesnevi adlı eseriyle çağlar ötesine ışık tutan Mevlana, öğretisi ve yaşam felsefesiyle milyarlarca Müslümana halen önderlik yapıyor. Türk-İslam sufilerindenMevlana Celaleddin Rumi’nin Hakk’a yürüdüğü 17 Aralık günü Şeb-i Arus olarak yad ediliyor. Öldüğü günü vuslat gecesi olarak nitelendiren Mevlana, ölümsüzlüğün, Allah aşkından geçtiğini de adeta deklare ediyor. Mesnevi isimli kütüphanelik çaptaki eseri halen okunan ve inanan gönüllere nur saçan Mevlana, İslam temelli kardeşliğin sembol şahsiyeti olarak çağlar ötesinden sesleniyor. Anadolu’da büyük bir kaosun olduğu dönemde İslam’dan aldığı feyizle kardeşlik temelli sohbetler irşad eden Mevlana, bu toprakların ruh hamurunu yoğuran isimlerin de başında geliyor. İnsan-ı Kamil olmanın erdemine atıfta bulunduğu eserleriyle, İslam tasavvufuna farklı bir boyut kazandıran Mevlana Celaleddin Rum-i’nin yaktığı fitil gönüller aydınlandırıyor. Tevazu sahibi bu gönül insanının Konya’da bulunan türbesi Türkiye’nin en çok ziyaretçi çeken üçüncü mekan olmasıyla da dikkat çekiyor.