0553 313 94 23

Gönüller Sultanı Mevlana rahmetle yâd ediliyor

Öğretisi ve yaşam felsefesiyle milyarlarca Müslümana halen önderlik yapan Mevlana Celaleddin Rumi, vuslatının 745. yıl dönümünde özlemle yâd ediliyor.

17 Aralık 2018 Pazartesi 08:58
Gönüller Sultanı Mevlana rahmetle yâd ediliyor

Haber Merkezi

Türk-İslam mutasavvıfı, şair ve düşünür Mevlana Celaleddin Rumi, vuslatının 745. yıl dönümünde özlemle yâd ediliyor. Kaleme aldığı Mesnevi adlı eseriyle çağlar ötesine ışık tutan Mevlana, öğretisi ve yaşam felsefesiyle milyarlarca Müslümana halen önderlik yapıyor. Türk-İslam sufilerindenMevlana Celaleddin Rumi’nin Hakk’a yürüdüğü 17 Aralık günü Şeb-i Arus olarak yad ediliyor. Öldüğü günü vuslat gecesi olarak nitelendiren Mevlana, ölümsüzlüğün, Allah aşkından geçtiğini de adeta deklare ediyor. Mesnevi isimli kütüphanelik çaptaki eseri halen okunan ve inanan gönüllere nur saçan Mevlana, İslam temelli kardeşliğin sembol şahsiyeti olarak çağlar ötesinden sesleniyor. Anadolu’da büyük bir kaosun olduğu dönemde İslam’dan aldığı feyizle kardeşlik temelli sohbetler irşad eden Mevlana, bu toprakların ruh hamurunu yoğuran isimlerin de başında geliyor. İnsan-ı Kamil olmanın erdemine atıfta bulunduğu eserleriyle, İslam tasavvufuna farklı bir boyut kazandıran Mevlana Celaleddin Rum-i’nin yaktığı fitil gönüller aydınlandırıyor. Tevazu sahibi bu gönül insanının Konya’da bulunan türbesi Türkiye’nin en çok ziyaretçi çeken üçüncü mekan olmasıyla da dikkat çekiyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 08:58
  1. Konya
  2. Türk-İslam mutasavvıfı
  3. Mevlana Celaleddin Rumi
  4. Mesnevi
  5. İslam
  6. Anadolu
  7. İslam tasavvufu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İGİAD’ın Türkiye İş Ahlakı Araştırması yarın açıklanıyor
    1. İGİAD’ın Türkiye İş Ahlakı Araştırması..
    2. VİOP'ta endeks kontratı haftaya..
    3. Bu hafta havalar nasıl olacak? Yoğun..
    4. “2030’da her 10 aracın 3’ü elektrikli..
    5. Resmi Gazete'de yayımlandı! Dokunan..
    6. Süleyman Soylu: Keşke Suriyelileri..
    7. Turkcell, GSMA çalıştayına İstanbul’da..
    8. Döviz kurları
    9. Yatırımcılar Hazine'nin altın ve döviz..
    10. Sözde değil özde destek istiyoruz
    11. Brent petrolün varili 60,26 dolar
    12. Dolar ve euro haftaya nasıl başladı?
    13. Ankara'daki Yüksek Hızlı Tren kazası
    14. Değer katan markalar ödüllendiriliyor
    15. Biri üst düzey, 23 terörist öldürüldü
    16. Manzarayı görünce şaşkınlığını..
    17. Küresel piyasalar, merkez bankalarına..
    18. Siirt'te 14 düzensiz göçmen yakalandı
    19. ‘Türkiye’de dizel motor problemi..
    20. İçişleri Bakanlığınca, iç güvenlik..
    Türkiye'ye destek yağıyor! Bir ordu daha 'Biz hazırız' dedi
    Türkiye'ye destek yağıyor! Bir ordu daha 'Biz hazırız' dedi
    Yeniden Refah Partisi iktidarında neler olacak? Fatih Erbakan vaatlerini sıraladı
    Yeniden Refah Partisi iktidarında neler olacak? Fatih Erbakan vaatlerini sıraladı
    Dev şirket açıkladı! 'Türkiye'de dizel motor problemi artık bitti'
    Dev şirket açıkladı! 'Türkiye'de dizel motor problemi artık bitti'
    AK Partili vekilden flaş çıkış! 'Yazıcıoğlu'nu onlar öldürdü'
    AK Partili vekilden flaş çıkış! 'Yazıcıoğlu'nu onlar öldürdü'
    FKÖ Genel Sekreteri Arap ülkelerine meydan okudu
    FKÖ Genel Sekreteri Arap ülkelerine meydan okudu

    Günün Karikatürü

    15 Aralık 2018
    ABD’den Türkiye’de ‘Göç’ ve ‘İskan’ oyunu
    ABD’den Türkiye’de ‘Göç’ ve ‘İskan’ oyunu
    Diyanet’e iftira belgelendi! Görüntüyü çarpıtmışlar
    Diyanet’e iftira belgelendi! Görüntüyü çarpıtmışlar