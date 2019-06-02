Mevlana Mahallesi’nin yeni muhtarı belli oldu Gaziantep’in Nizip ilçesi Mevlana Mahallesi’nde yeniden yapılan muhtarlık seçiminde Ahmet Demir, 660 oyla yeni muhtar seçildi.

Gaziantep’in Nizip ilçesi Mevlana Mahallesi’nde yeniden yapılan muhtarlık seçiminde Ahmet Demir, 660 oyla yeni muhtar seçildi.

31 Mart yerel seçimleri sonrası YSK tarafından iptal edilen Nizip ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi muhtarlık seçimi bugün tekrar yapıldı. Yapılan muhtarlık seçiminde Mevlana Mahallesi Muhtar adayları Halil Kayan, Ahmet Demir ve Süleyman Kılıç yarıştı. Yapılan seçim sonucunda Ahmet Demir 660, Halil Kayan 382, Süleyman Kılıç ise 356 oy aldı. Mahallenin yeni muhtarı Ahmet Demir oldu.

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