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Mevlana Celalettin Rumi Ertuğrul Gazi döneminde yaşadı mı?

Diriliş Ertuğrul'un 128. bölümünde Moğullar'ın Mevlana Celalettin Rumi'ye, Sadrettin Konevi'ye, Tapduk Emre'ye, ve Ahi Evran'a suikast düzenleyeceğini öğren Ertuğrul Bey hemen harekete geçer. Diriliş Ertuğrul'da isimleri zikredilen Allah dostlarından Mevlana Celalettin Rumi Ertuğrul Gazi dönemine yaşadı mı? Mevlana Celalettin Rumi ile Ertuğrul Gazi'nin oğlu ve Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi arasında geçen diyalog nedir?

18 Aralık 2018 Salı 14:06
Mevlana Celalettin Rumi Ertuğrul Gazi döneminde yaşadı mı?

Diriliş Ertuğrul'un 128. bölümünde Moğullar'ın Mevlana Celalettin Rumi'ye, Sadrettin Konevi'ye, Tapduk Emre'ye, ve Ahi Evran'a suikast düzenleyeceğini öğren Ertuğrul Bey hemen harekete geçer. Diriliş Ertuğrul'da isimleri zikredilen Allah dostlarından Mevlana Celalettin Rumi Ertuğrul Gazi dönemine yaşadı mı? Mevlana Celalettin Rumi ile Ertuğrul Gazi'nin oğlu ve Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi arasında geçen diyalog nedir?

Mevlana Celalettin Rumi, I. Alaüddin Keykubat, IV. Kılıç Aslan ve III. Giyaseddin Keyhusrev ile bu son ikisinin dönemlerinin siyasi ve toplumsal çalkantılarını bizzat yaşamıştı. 

Osman Gazi ve Mevlana Celaleddin-i Rumî arasında geçen olay

Atâ tarihinde geçen hadiseye göre bir gün Selçuklu İmparatorluğu'nun son sultanı Alâeddin-i  Selçuki, bir adamı kendisine şeyh olarak ilan etmiş ve tanıtmak için bir ziyafet tertiplemiş. Başkent Konya'da verilen bu davete şehrin tüm tanınan, önde gelen simaları davet edilmiş. Hz. Mevlana'da baş davetlilerden biriymiş. Ancak Alâeddin-i Selçuki'nin şeyh edindiği adamın o işe layık olmadığını düşündüğü için bir nevi protesto maksadıyla daveti terketmiş.Mevlana, Saltanat sarayının merdiveninde sultana babasından bir vazife ile name getirmiş olan Osman 

Gazi ile karşılaşır. Büyük bir zat gördüğünü farkeden Osman Gazi ise hemen hürmetkar bir tavırla  saygısını göstermek maksadı ile kenara çekilir. Bu yaptığı şey Mevlana'nın dikkatini çeker ve O'na:

- "Oğlum sen kimsin?" der 

- "Ben uç beylerinden Ertuğrul Gazi'nin oğlu Osman'ım."

O'nun terbiyesinden etkilenen Mevlana ise:

- Oğlum, Sultan Alâeddin birini şeyh edindi. Ben de sana şeyh olmak dilerim der.

Osman Gazi, sultanla görüşmesi gerektiğini söyler ancak Mevlana:

- "O şimdi meşgul seni kabul etmez gel benimle."

Der ve yürümeye koyulurlar. Mevlana, Osman Gazi'yi alır ve tekkeye götürür. O'na sikke (fese benzeyen ancak daha uzun,  mevlevilerin taktığı serpuşlar) ve cübbe giydirir. Orada bulunan müridlerine de zikir vaziyeti  almalarını söyler. Müridler hilal şeklinde oturmuşlar ve Mevlana'da karşılarına oturmuş. Ve Osman Gazi'ye:

- "Oğlum Fatiha-ı Şerife oku demiş."

Dedikten sonra Mevlana, manevi bir hale girmiş ve adeta kaybolmuş.  Osman Gazi de elinde tespihle gayri ihtiyarı okumaya devam etmiş. Derken Mevlana birden kendine  gelmiş ve: 

- "Oğlum okudun mu?" 

- "Okudum."

- "Kaç tane okudun?"

 Osman Gazi tespihi sayar ve:

- "Efendim 18 tane okudum."

Mevlana Celalettin Rumi:

- "Bu yetmez oğlum! Bir 18'de ben okuyayım. "

Der ve okur. Okuması bittikten sonra "Amin!" demiş ve orada bulunan müridler de ellerini kaldırmışlar.  

- "Saltanat-ı İslamiyyeyi Âl-i Selçuk'tan aldım, sana verdim. Soyundan 36 adil padişah gelecek. Mübarek olsun!"

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 14:06
  1. Konya
  2. Mevlana Celalettin Rumi Ertuğrul Gazi döneminde yaşadı mı?
  3. Osman Gazi ve Mevlana Celaleddin-i Rumî

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