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Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vefatının 745. yılı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce 15 Aralık'ta Cemal Reşit Rey Konser ve Sergi Salonu'nda düzenlenecek Şeb-i Arus Töreni'nde, Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin evrensel mesajları yetenekli engelli bireyler tarafından şiir ve ilahi dinletileriyle özgün şekilde sahnelenecek

14 Aralık 2018 Cuma 13:01
Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vefatının 745. yılı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vefatının 745. yılına özel anma programı düzenleyecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Daire Başkanlığı Engelliler Müdürlüğü (İSEM), 7-17 Aralık tarihleri arasında Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 745. Vuslat Yıl Dönümü dolayısıyla icra edilen Şeb-i Arus Törenleri'ne farklı bir etkinlikle destek verecek.

Cemal Reşit Rey Konser ve Sergi Salonu'nda 15 Aralık'ta gerçekleştirilecek etkinlikte, Mevlana'nın "gönülden gönüle akarak ayrımcılıkları yıkan evrensel mesajları", yetenekli engelli bireyler tarafından şiir ve ilahi dinletileriyle özgün şekilde sahnelenecek.

Nesilden nesle sevgiyi, birlik ve beraberliği aşılayan ünlü İslam alimi ve mutasavvıfı Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin örnek yaşamının ve eserlerinin toplumsal hafızada yaşatılması için, İSEM'den hizmet alan engelli bireyler, müzik ve görsel sanat yorumlarını sunacak.

Etkinlikte, Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin, çocukluk dönemi, evlilik dönemi, Konya'ya gelişi, babasının ölümü, Şems-i Tebrizi'nin gelişi gibi hayatının önemli bölümlerini aktarılacak.

Mevlana'nın eserlerinden derlenen mesajların, engelli bireyler tarafından özgün bir şekilde özel efekt, ışık, dekor ve sahne tasarımıyla yeniden yorumlanacağı etkinlik, engelli bireyler ile toplum arasındaki mesafelerin kalkması için sosyal farkındalık oluşturacak.

Etkinlik, tüm İstanbullular'a açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.


Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 13:01
  1. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
  2. Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vefatının 745. yılı
  3. Şeb-i Arus

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