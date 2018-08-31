Bankalardaki mevduat hesaplarına TL ve dolar düzenlemesi Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile geldi

Vadeli mevduat hesabı sahiplerini ilgilendiren son dakika Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımladı. Kararnameye göre, Buna göre; Bankalardaki Türk Lirası mevduat hesaplarından alınan vergi oranı düşürüldü. 1 yıla kadar vadeli Türk Lirası mevduat hesabında stopaj oranı yüzde 3'e indirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan vadeli mevduat sahiplerini ilgilendiren kararname yayımladı. Cumhurbaşkanı kararnamesiyle Türk Lirası'yla tasarrufun teşvik edilmesi amaçlanıyor. Buna göre; Bankalardaki Türk Lirası mevduat hesaplarından alınan vergi oranı düşürüldü. 1 yıla kadar vadeli Türk Lirası mevduat hesabında stopaj oranı yüzde 3'e indirildi. 1 yıldan uzun vadeli Türk Lirası mevduat hesaplarında yüzde 10 olan vergi oranı sıfırlandı.

DÖVİZE İLİŞKİN DÜZENLEME

Bankalardaki döviz mevduat hesaplarından alınan vergi oranlarında artışa gidildi. 6 aya kadar olan döviz mevduatı vergi oranı yüzde 20’ye yükseldi. Vadesiz veya 1 yıla kadar vadeli döviz hesaplarında stopaj oranı yüzde 16'ya çıkarıldı. Vadesiz veya 6 aya kadar vadeli döviz hesaplarında stopaj oranı yüzde 20'ye yükseltildi. Vadeli mevduat hesaplarından alınan vergi ve stopaj oranlarında 3 ay sonra yeniden eski oranlar kullanılacak.