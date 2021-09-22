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Korona Virüs Mevcut tedavi yöntemi yok! Salgında alzaymıra bağlı ölümler de arttı
Korona Virüs

Mevcut tedavi yöntemi yok! Salgında alzaymıra bağlı ölümler de arttı

Kovid-19 salgınının dünyayı etkisi altına aldığı 2020 yılında, halk arasında "bunama" olarak da bilinen alzaymır hastalığına bağlı ölümlerde yüzde 16 artış yaşandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-22 22:48:00 -
Mevcut tedavi yöntemi yok! Salgında alzaymıra bağlı ölümler de arttı

Amerikan Alzheimer Derneğinin yayınladığı rapora göre, öncesindeki 5 yıla kıyasla, 2020'de, Kovid-19 salgını sırasında alzaymıra bağlı en az 42 bin ölüm ile yüzde 16 artış kaydedildi. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre ise dünya genelinde 55 milyondan fazla kişi alzaymır hastası ve bu sayının 2030'da 78 milyona, 2050'de ise 139 milyona çıkması bekleniyor. 21. Yüzyılın kâbusu olarak görülen ve dünyada 7. ölüm nedeni olan hastalık, günlük aktivitelerde azalma ve bilişsel yeteneklerde bozulma ile nöropsikiyatrik semptomların ve davranış değişikliklerinin eşlik ettiği nörodejeneratif bir hastalık olarak tanımlanıyor. Mevcut bir tedavi yöntemi de bulunmuyor.

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