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Seçim 2019 Sayfası

"Mevcut hakları koruyan yeni bir modeli tartışmaya hazırız"

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan:- "(Kıdem tazminatı) Sürdürülebilir ve mevcut hakları koruyan yeni bir modeli tartışmaya hazırız. Bunu söylediğimiz için birileri tarafından hedef alınıyoruz. Peki ne yapsaydık? Sorunları görmezden mi geleceğiz? Kazanılmış hakları koruyan ve kapsayıcı bir modeli birlikte inşa etmemiz lazım"- Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan:- "İşverenlerimiz, iş sağlığı ve güvenliği için alınacak önlemleri maliyet gibi görmemeli. İş kazalarının maddi faturası, bu kazaları önleyecek maliyetin tam beş katıdır. Bu konuda, topyekün bilinçlenmeye ihtiyacımız var"

25 Nisan 2019 Perşembe 12:59
"Mevcut hakları koruyan yeni bir modeli tartışmaya hazırız"

ANKARA (AA) - Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, kıdem tazminatında yeni sistem tartışmalarıyla ilgili, "Sürdürülebilir ve mevcut hakları koruyan yeni bir modeli tartışmaya hazırız. Bunu söylediğimiz için birileri tarafından hedef alınıyoruz. Peki ne yapsaydık? Sorunları görmezden mi geleceğiz? Kazanılmış hakları koruyan ve kapsayıcı bir modeli birlikte inşa etmemiz lazım." dedi.

Arslan, Öz Orman-İş Sendikasının bir otelde düzenlenen 4. Olağan Genel Kurulunda, kıdem tazminatında yaşanan sorunların giderilmesini istediklerini söyledi.

Özel sektörde sendikasız ve toplu iş sözleşmesi kapsamında olmayan çalışanların kıdem tazminatını alamadığını belirten Arslan, şöyle devam etti:

"Sürdürülebilir ve mevcut hakları koruyan yeni bir modeli tartışmaya hazırız. Bunu söylediğimiz için birileri tarafından hedef alınıyoruz. Peki ne yapsaydık? Milyonlarca çalışanın kıdem tazminatı alamadığı bir sisteme 'evet' mi diyeceğiz, sorunları görmezden mi geleceğiz? Kazanılmış hakları koruyan ve kapsayıcı bir modeli birlikte inşa etmemiz lazım. Maalesef bir kısım işveren çevreleri kıdem tazminatı vermek istemiyor. Sosyal tarafların mutabakatıyla inşallah bu sorun çözülecek. Biz de bu konuda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye çalışacağız."

Arslan, Hak-İş'in bu yıl 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Şanlıurfa'da kutlayacağını, konfederasyon olarak 1 Mayıs'ın gerginlikten uzak kutlanması için gereken hassasiyeti gösterdiklerini söyledi.

Bazı sendika ve meslek örgütlerinin Taksim Meydanı'nı kutsallaştırmasını, başka meydanlardaki programları kabul etmemesini eleştiren Arslan, "Türkiye'nin bütün alanları 1 Mayıs alanıdır, bütün alanları Taksim gibi kıymetlidir. O yüzden 1 Mayıs'ı TOMA'ların, gazların, copların gölgesinde bir gün olmaktan Hak-İş'in büyük çalışmalarıyla çok şükür geride bıraktık." diye konuştu.

- "Şimdi, ekonomide yeniden toparlanma zamanı"

Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan da imzaladıkları her sözleşmeyle üyelerine yeni haklar sağladıklarını belirterek, üyelerinin ücretlerini, yan ödemelerini, sosyal haklarını ve çalışma şartlarını iyileştirdiklerini söyledi.

Yılda 5 ay 29 gün çalıştırılan geçici orman işçilerinin çalışma süresinin 9 ay 29 güne uzatıldığını anımsatan Aslan, bu süre uzatımının üyeleri için önemli bir kazanım olduğunu vurguladı.

Aslan, 31 Mart Yerel Seçimleri'nin geride kaldığını dile getirerek, "Bundan sonra ülkemizi her alanda kalkındıracak, güçlendirecek adımları hızla atmalıyız. Şimdi, ekonomide yeniden toparlanma zamanıdır." dedi.

İş kazalarının can yakmaya ve gündemdeki yerini korumaya devam ettiğini ifade eden Aslan, şunları kaydetti:

"İş kazalarında her gün ortalama 4 işçimiz yaşamını yitiriyor, 6 emekçimiz sakat kalıyor. Bilimsel verilere göre iş kazalarının yüzde 98'i önlenebilir niteliktedir. İşverenlerimiz, iş sağlığı ve güvenliği için alınacak önlemleri maliyet gibi görmemeli. İş kazalarının maddi faturası, bu kazaları önleyecek maliyetin tam beş katıdır. Bu konuda, topyekün bir bilinçlenmeye ihtiyacımız var."

Aslan, son 25-30 yıldır sendikacılığın hem dünyada hem de Türkiye'de kan kaybettiğine işaret ederek, "Sendikaların bu sürece uygun politikalar üretmedeki yetersizliği, kan kaybını hızlandırmıştır. Emek kuruluşları olarak sendikacılığa yeni bir ruh, yeni bir ufuk kazandırmak zorundayız." şeklinde konuştu.

Divan başkanlığını Hak-İş Onursal Başkanı Salim Uslu'nun yaptığı Genel Kurula, Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Toruntay ve Genel Sekreter Osman Yıldız ile sendika yöneticileri ve davetliler katıldı.

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Haber Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 12:59
  1. Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan
  2. kıdem tazminatı
  3. Öz Orman-İş Sendikası
  4. Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan

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