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MEÜ’de ’Enerji sistemleri’ konulu konferans

Mersin Üniversitesi (MEÜ) İleri Teknoloji Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi (MEİTAM) tarafından, İsviçre Araştırma Enstitüsü’nden Dr.

16 Haziran 2019 Pazar 15:34
MEÜ’de ’Enerji sistemleri’ konulu konferans

Mersin Üniversitesi (MEÜ) İleri Teknoloji Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi (MEİTAM) tarafından, İsviçre Araştırma Enstitüsü’nden Dr. Artur Braun’un katılımı ile ’Enerji destekleri, enerji depolama ve enerji dönüşümü’ başlıklıuluslararası konferans düzenledi.


Prof.Dr.Uğur Oral Kültür Merkezi’ndeki konferansın açılışında konuşan MEÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, “Yurtdışı ikili ilişkilerde özellikle ülkemizin ihtiyaç duyduğu ve açığı olduğuna inandığımız konularda öncelik vermeye çalışıyoruz. Şunu biliyoruz ki, enerji ve metal sektörü bizim dış açığımızın hemen hemen yüzde 70’ini kapsıyor. Biz bu konularda atılım yaparsak, dış bağımlılığımız minimize edilecek” dedi.


Başta hidrojen kaynaklı enerjiler olmak üzere rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, nükleer enerji gibi fosil yakıt dışı alternatif yolların ülkeye ne tür katkılar sağlayabileceği konusunda çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Çamsarı, "Yerli otomobil ve uçak gibi projelere kendi enerji kaynaklarımızı dahil edebilecek konuma geldiğimizde, bu ülkemiz açısından çok büyük yarar sağlayacak" diye konuştu.


İleri Teknoloji Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi (MEITAM) Müdürü Prof. Dr. Selma Erat ise Akdeniz Bölgesi’nin en önemli bilim ve araştırma kurumlarından biri olma görevini üstlenmiş olan MEITAM’ın zaman içinde gelişen ulusal ve uluslararası araştırma önceliklerini dikkate alarak, tüm laboratuvarlarının koordineli, disiplinler arası çalışmalarla daha büyük ölçekli araştırmaları yapacak şekilde işbirliklerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar içerisinde olduğunu aktardı.


Konuşmasında Mersin Üniversitesi ve İleri Teknoloji Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin imkanlarının çok gelişmiş olduğunu belirterek, dünyada ve Türkiye’de bilim ve teknolojinin gelişmesi ile birlikte enerji ihtiyacının gün geçtikçe artacağına vurgu yapan Dr. Artur Braun, yenilenebilir enerji kaynaklarının oldukça önemli bir konuma geldiği günümüzde, yapılan çalışmaların hız kazandığını, bu alanda yapılan çalışmaların mutlaka artırılması gerektiğini ve işbirlikleri için gereken desteği sağlamaya hazır olduklarını belirtti.


Soru cevap bölümünün ardından Braun, Rektör Çamsarı ve Prof.Dr. Selma Erat eşliğinde güneş ve yakıt pilleri ile ilgili kitaplarını imzalayarak Mersin Üniversitesi’ne hediye etti.

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 15:34
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