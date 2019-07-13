MEÜ’de 15 Temmuz konferansı

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı,içerideki ve dışarıdaki destekçilerinin de yardımıyla 15 Temmuz darbe girişiminekalkışma gafletinde bulunan hainlerin karşılarında Çanakkale ruhunun yaşadığı butoprakların kahraman evlatlarını bulduğunu söyledi.

Mersin Üniversitesi tarafından ’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ anmaetkinlikleri kapsamında konferans düzenlendi. İslami İlimler Fakültesi Ar. Gör. FurkanGan’ın Kuran-ı Kerim tilavetiye başlayan program, Cumhurbaşkanlığı İletişimBaşkanlığı tarafından, 15 Temmuz darbe ve işgal girişiminin üçüncü yılı içinhazırlanan kısa film gösterimi ile devam etti. Ardından 15 Temmuz Şehidi KıdemliBaşçavuş Ömer Halisdemir anısına Dursun Ali Erzincanlı tarafından yazılan ’30 Kuş’adlı şiir için hazırlanan video klip gösterildi.

Etkinlikte konuşan Rektör Çamsarı, "Hain terör örgütü FETÖ’ye üye alçaklar, ogece şanlı Türk ordusunun, emniyet kuvvetlerinin üniformalarını kirleterek, tanklarla,savaş uçaklarıyla kendi milletini hedef almış, masum insanların üzerine kurşun vebomba yağdırırken gözlerini bile kırpmamıştır" dedi.

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz silah arkadaşlarının, Seyit onbaşıların, Şerifebacıların, Sütçü imamların kısaca bütün Türk milletinin kahramanlık hikayelerini idraketmiş olsalar, bu işe kalkışmanın ağır bedeli olduğunu anlayacaklardı" diyenÇamsarı, içerideki ve dışarıdaki destekçilerinin de yardımıyla 15 Temmuz darbegirişimine kalkışma gafletinde bulunan hainlerin karşılarında Çanakkale ruhununyaşadığı bu toprakların kahraman evlatlarını bulduğunu söyledi.

Her yıl 15 Temmuz’da, bir yandan Türk milletinin onurlu mücadelesinin gururunun,diğer yandan o gece yitirilen masum canların, dökülen kanların hüznünün bir aradahissedildiğinin altını çizen Çamsarı, Mersin Üniversitesi olarak demokrasinöbetlerine katılarak, etkinlikler düzenleyerek milli iradeyi hiçe sayan demokrasidüşmanlarına karşı tavır ve kararlığın ilk andan itibaren net bir şekilde gösterildiğini ifade etti. Çamsarı, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da ifade buyurduğu gibi, ’15 Temmuz, tüm Türkiye’nin, milletimizin tüm fertlerinin zaferidir. 15 Temmuz tarihe bir kayıttır. Unutmayacak, unutturmayacağız" diye konuştu.

Etkinlik daha sonra MEÜ İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. ErdalBaykan’ın’İbadet-İhanet’,Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. CemalAltan’ın, ’15 Temmuz darbe girişiminin sosyolojik etkileri’ başlıklı sunumlarındanoluşan konferans ile devam etti.

Baykan konuşmasında, FETÖ’nün dini bir örgüt görünümü altında kirli emellerinedini kullanarak ulaşmaya çalıştığını, Türk milletinin başarma arzusunu, dininebağlılığını ve devletine olan sadakatini istismar ettiğini belirtti. Baykan, "İnşallahileride tarihçilerimiz aziz milletin ortaya koymuş olduğu bu özgürlük ve demokrasimücadelesini insanlık tarihinde de bir dönüm noktası olarak da anacaktır" ifadelerinikullandı.

Prof. Dr. Cemal Altan ise konuşmasında, 15 Temmuz hain darbe girişimininTürkiye’deki diğer darbe ve kalkışmalardan yapı, içerik, uygulanış biçimi vesonuçları bakımından farklılık taşıdığını belirtti. Darbe girişiminin başarısız olmasınınnedenleri arasında ilk sırada halkın direnişinin yer aldığını belirten Altan, darbeyiplanlayanların halkın tepkisini göz ardı ettiğini, ancak halkın kendi iradesine vedemokrasisine sahip çıktığını ifade ederek, "Özellikle Cumhurbaşkanımızın birtelevizyon kanalına bağlanarak konuşması, halkı sokaklara dökmüş, ardındancamilerde selaların okunması ayrı bir etki oluşturmuş ve bütün bu halk direnişi ilebirlikte hain darbe de önlenmiştir" dedi.