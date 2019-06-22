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MEÜ Tıp Fakültesi’nde mezuniyet coşkusu

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi’nde, mezuniyet coşkusu yaşandı.

22 Haziran 2019 Cumartesi 10:16
MEÜ Tıp Fakültesi’nde mezuniyet coşkusu

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi’nde, mezuniyet coşkusu yaşandı.


MEÜ Tıp Fakültesi 2018-2019 eğitim-öğretim yılı mezuniyet töreni düzenlendi. Amfi tiyatroda düzenlenen törene, Mersin Vali Yardımcısı Süleyman Deniz,, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hasan Gökbel, Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Basri Uçar, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Kaya, MEÜ Tıp FakültesiDekanı Prof. Dr. Ahmet Hakan Öztürk, akademik ve idari personel ile mezun öğrenciler ve aileleri katıldı. Törende konuşan Rektör Ahmet Çamsarı, hekimliğin maddiyatla ölçülemez bir meslek olduğunu belirterek, "Sizler bu kutsal mesleği öğrenmek için gerek altyapı olanaklarıyla gerekse akademik yapısıyla kendisini ispatlamış güçlü bir tıp fakültesinden mezun oldunuz. Bu nedenle Mersin Üniversitesi kimliğini gururla taşıyabilirsiniz. Hasta hizmetinin yanı sıra araştırma, yayın ve proje yapmaya önem verin. Bu hem sizin hem de ülkemiz geleceği için özellikle önemli bir konu. Yüreği vatan sevgisi ve insan sağlığına katkıda bulunma arzusuyla dolu mezunlarımızın mutlu ve huzurlu bir şekilde mesleklerini icra etmelerini temenni ediyorum" dedi.


Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Hakan Öztürk ise 16. dönemde mezun olan 178 hekim ile mezun sayılarının toplam bin 436’ya ulaştığını ifade etti. Öztürk, geçtiğimiz günlerde Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği tarafından verilen ve 2025 yılına kadar geçerli olan "Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitim Programı Akreditasyon Belgesi” ile MEÜ Tıp Fakültesi’nin verdiği eğitimin kalite yönünden tescillendiğini belirtti. Öğretim üyelerine ve öğrenci ailelerine bu süreçte verdikleri emek nedeniyle teşekkür eden Öztürk, “Eminim ki genç doktorlarımız ailelerine, hocalarına ve bu cennet vatanı bizlere teslim eden atalarına layık olarak mesleklerini icra edeceklerdir" diye konuştu.


Konuşmaların ardından MEÜ Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Feramuz Demir Apaydın tarafından 16. dönem mezunlarına sembolik son ders verildi. Hekim-hasta ilişkisinde sağlıklı iletişimin önemine değinen Apaydın, konuşmasının ardından mezunlara hipokrat yeminlerini ettirdi. Törende daha sonra dönem birincisi Dr. Özgür Yaşar tarafından yaş kütüğüne plaket çakıldı.


Törenin sonunda diplomalarını alan genç hekimler, keplerini havaya atarak mezuniyet coşkusunu yaşadı.

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 10:16
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