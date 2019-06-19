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MEÜ Tıp Fakültesi, “Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitim Programı Akreditasyon Belgesi” aldı

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi, “Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitim Programı Akreditasyon Belgesi” aldı.

19 Haziran 2019 Çarşamba 12:48
MEÜ Tıp Fakültesi, “Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitim Programı Akreditasyon Belgesi” aldı

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi, “Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitim Programı Akreditasyon Belgesi” aldı. Belgeyle TEPDAD tarafından 6 yıl süreyle Tıp Fakültesi’nin eğitim kalitesi tescillenmiş oldu.


Tıp Fakültesi’ne, “Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitim Programı Akreditasyon Belgesi”, Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (TEPDAD) Başkanı Prof. Dr. İskender Sayek tarafından düzenlenen törenle takdim edildi. Belgeyle TEPDAD tarafından 6 yıl süreyle Tıp Fakültesi’nin eğitim kalitesi tescillenmiş oldu.


Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen törene MEÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Kaya, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Hakan Öztürk, TEPDAD Başkanı Prof. Dr. İskender Sayek, Tıp Fakültesi öğretim elemanları, idari personel ve öğrenciler katıldı.


Rektör Çamsarı, törende yaptığı konuşmada, Prof. Dr. Sayek’in, Hacettepe Üniversitesinden hocası olduğunu ve o dönemden bu döneme desteklerini hiçbir zamanesirgemediğini söyledi. Eğitimde sürekliliğin çok önemli olduğunu belirten Çamsarı, Mersin Üniversitesi’nin her alanda kalite çalışmalarına verdiği öneme vurgu yaptı. Bu tür ödüllendirmelerin büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu ifade eden Çamsarı, başta Dekan Prof. Dr. Öztürk olmak üzere akreditasyon belgesinin alınması sürecinde emeğe geçen herkese teşekkür etti.


Dekan Öztürk de TEPDAD’ın etkileşimde oldukları en önemli dış paydaşları olduğunu ve diğer birçok dış paydaşla etkileşimlerinin de TEPDAD’ın öncülüğünde sağlandığını kaydetti. Çalışmalarının olumlu sonuçlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Öztürk, Prof. Dr. Sayek’in elinden ikinci akreditasyon belgesini almanın gururunu yaşadığını ifade ederek, emeği geçen herkese teşekkür etti.


Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Kaleğası ve Tıp Fakültesi 5. dönem öğrencisi Bahri Polat’ın da konuşma yaptığı törende daha sonra ‘Gelecekte Tıp Eğitimi’ konulu sunumunu yapmak üzere kürsüye davet edilen TEPDAD Başkanı Prof. Dr. İskender Sayek, “Sizlerle yine birlikte olmaktan çok mutlu olduğumu ifade edeyim. Bir de bir gururumu özellikle belirteyim; öğrencim olan bir kişinin rektör olduğu bir üniversitede sunum yapmak çok önemli. Umarım hepiniz bu duyguyu yaşarsınız” dedi.


Sayek, sunumunda tıp eğitiminin geçmişten bugüne gelişimi ve tıp eğitiminde gelişen teknolojiyle birlikte nasıl bir yol izlenmesi gerektiği hakkında bilgiler verdi.


Prof. Sayek, sunumunun ardından Rektör Çamsarı ile Tıp Fakültesi Dekanı Öztürk’e Akreditasyon Belgesini takdim etti.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 12:48
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