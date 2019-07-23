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MEÜ Bisiklet Topluluğu, 8. Bolkarlar Bisiklet Şenliği düzenledi

MERSİN (İHA) – Mersin Üniversitesi (MEÜ) Bisiklet Topluluğu, Bolkarlar Bisiklet Şenliği’nin 8’incisini düzenledi.

23 Temmuz 2019 Salı 11:36
MEÜ Bisiklet Topluluğu, 8. Bolkarlar Bisiklet Şenliği düzenledi

MERSİN (İHA) – Mersin Üniversitesi (MEÜ) Bisiklet Topluluğu, Bolkarlar Bisiklet Şenliği’nin 8’incisini düzenledi. Şenliğe, Türkiye’nin farklı üniversitelerinden gelen 36 bisikletli katıldı.


MEÜ Bisiklet Topluluğunun gerçekleştirdiği ve Türkiye’nin en zor koşullarda gerçekleştirilen bisiklet şenliği olarak bilinen şenlik 5 gün sürdü. Toros dağlarının eteklerinde Mersin, Konya ve Niğde sınırlarının kesiştiği bölgede toplamda 120 kilometre uzunluğunda ve 4 bin 847 metre tırmanışı kapsayan şenlik rotasında katılımcılar, her gün farklı bir yerde kamp kurarak,yemeklerini getirdikleri kamp ocaklarında pişirdiler. Şenlik başlangıç noktasına, Mersin Büyükşehir Belediyesinin tahsis ettiği otobüsle katılımcıların, tır ile bisikletlerin ulaşımı sağlandı. Ayrıca katılımcıların eşyalarını taşımak üzere Mersin Büyükşehir Belediyesine ait bir araç şenlik süresince eşlik etti.


MEÜ Bisiklet Topluluğu Danışmanı Prof. Dr. Nüzhet İkbal Türker, 8. Bolkarlar Bisiklet Şenliği’ne ilişkin yaptığı açıklamada, şenliğin birinci günü, Çamlıyayla’ya bağlı Fakılar Köyü’nden Kadıncık Vadisi Yaban Hayatı Geliştirme Sahası içerisinde bulunan Papazın Bahçesine kadar 12 kilometre bisiklet süren katılımcıların, burada kamp kurduğunu söyledi. Katılımcıların, ikinci gün tamamen toprak bir parkurda 24 kilometre bisiklet sürerek 750 metreden 2 bin 400 metreye tırmanarak Meydan Yaylasında kamp kurduğunu anlatan Türker, üçüncü gün ise katılımcıların 3 bin 15 metre yüksekliğe kadar tırmanıp, 54 kilometre bisiklet sürerek Koyun Eşme mevkiinde bulunan Yörük Obasına vardıklarını ifade etti. Akşam saatlerinde obaya varan bisikletçilerin burada kısa bir anma etkinliği gerçekleştirdiğini belirten Prof. Türker, burada da bir gün dinlenen katılımcıların, son gün sabahı 30 kilometre bisiklet sürerek Çamlıyayla’ya döndüğünü kaydetti.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 11:36
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