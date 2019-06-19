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"Metsamor" tehlikesine karşı tatbikat yapıldı

Ermenistan'ın Türkiye sınırı yakınında yer alan ve dünyanın en tehlikeli nükleer santralleri arasında gösterilen Metsamor Nükleer Santrali'nden kaynaklanabilecek olası tehditlere karşı hazırlıklı olunması için Iğdır'da çeşitli kurumlardan görevlilerin katılımı ile geniş kapsamlı tatbikat gerçekleştirildi- Iğdır Valisi Enver Ünlü:- "Bu tatbikat, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında yapılan Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer riskine karşı, ilgili kurum ve kuruluşların bir tehlike anında nasıl davranmaları gerektiğini, olay esnasında kimin nasıl bir rol ve sorumluluk üstleneceğinin değerlendirilmesi adına yapılmış önemli tatbikattır"

19 Haziran 2019 Çarşamba 14:16
"Metsamor" tehlikesine karşı tatbikat yapıldı

IĞDIR (AA) - Ermenistan'ın Türkiye sınırında bulunan ve dünyanın en tehlikeli nükleer santralleri arasında gösterilen Metsamor Nükleer Santrali'nden kaynaklanacak olası bir afete karşı tedbirli olunması amacıyla Iğdır'da geniş kapsamlı tatbikat yapıldı.

Ermenistan'da bulunan ve Iğdır'ın 8 köyüne yakın olan Metsamor'dan doğabilecek Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) bir tehdit anında bölgede yapılması planlanan çalışmaların uygulamalı olarak ele alınması kararlaştırıldı.

Bu çerçevede gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği Metsamor'da yaşanan afetin ardından bu santrale yakın olan köylerden Orta Alican köyü sakinleri, 112 Acil Servis, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve jandarma ekiplerince araçlarla, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) bahçesinde kurulan çadır kampa taşındı.

Burada ilk olarak nükleer testlerinden geçirilen afetzedeler daha sonra dekontaminasyondan geçirilip dezenfekte edildikten sonra kurulan çadır hastanelerde muayene edilip müşahede altına alındı.

Tatbikatı izleyen Iğdır Valisi Enver Ünlü, burada yaptığı konuşmada, "Yaşanması muhtemel bir afet riskine karşı önceden tedbir almak, ilgili kamu kurum ve kuruluşlar başta olmak üzere bütün kurum ve kuruluşların üstlenmeleri gereken rol ve sorumlulukları önceden belirlemek maksadıyla Tam Kapsamlı Iğdır Saha Tatbikatı'nın icrasını gerçekleştirdik." dedi.

Ünlü, tatbikatın olası afet anında afetle mücadele için önemli rol oynadığını belirterek, "Bu, bizim kapasitemizi, imkan ve kabiliyetlerimizi, eksiklerimizi görmek adına çok önemliydi, bu anlamda tatbikatı gerçekten çok önemsiyorum. Toplumların afet ve acil duruma verecekleri tepki, insana verilen değerin ve çağdaşlık seviyesinin de bir göstergesidir. Afet ve acil durum senaryolarının başarıyla yürütülmesi, tüm kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarının ve vatandaşlarımızın gösterecekleri duyarlılık ve özverili çalışmaya bağlıdır." diye konuştu.

- "Dünyanın en tehlikeli nükleer santralleri arasında gösterilmiştir"

Tatbikatların, afet durumlarında başarı oranına katkı sağladığını belirten Ünlü, şöyle devam etti:

"Bu tatbikat, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında yapılan Kimyasal Biyolojik Radyolojik ve Nükleer riskine karşı ilgili kurum ve kuruluşların bir tehlike anında nasıl davranmaları gerektiğini, olay esnasında kimin nasıl bir rol ve sorumluluk üstleneceğinin değerlendirilmesi adına yapılmış önemli tatbikattır. Yurdumuzda bulunmamasına rağmen Iğdır için önemli bir risk teşkil eden Metsamor Nükleer Santrali, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ve Avrupa Birliği verilerinde, dünyanın en tehlikeli nükleer santralleri arasında gösterilmiştir."

Vali Ünlü, beraberindeki AFAD Başkan Yardımcısı İsmail Palakoğlu, Sivil Savunma Daire Başkanı Sadi Ergin, Planlama ve Zarar Azaltma Daire Başkanı Yusuf Aysu ve diğer ilgililerle, kurulan çadırları gezerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 14:16
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