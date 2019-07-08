Metruk evin bahçesinde çıkan yangın korkuttu
Erdek Atatürk Mahallesi Yüzbaşı Sokak’ta Birol K.08 Temmuz 2019 Pazartesi 19:44
Erdek Atatürk Mahallesi Yüzbaşı Sokak’ta Birol K. isimli şahsa ait metruk evin bahçesinde yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangının çevredeki evlere sirayet etme tehlikesine karşı çevre sakinleri korku dolu anlar yaşadı.
Öğle saatlerinde meydana gelen yangın çıkan evin bahçesine hortumlarla su sıkmaya çalışan vatandaşlar, itfaiyeye yangın ihbarında bulundu. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler bahçe yangınını büyümeden söndürdü.
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