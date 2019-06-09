Metruk evdeki yangın korkuttu Çorum’da metruk bir evde çıkan yangın korkuya neden oldu.

Çorum’da metruk bir evde çıkan yangın korkuya neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Ulukavak mahallesi Çamdeğirmeni 21. Sokakta bulunan boş bir evde gece geç saatlerde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar itfaiyeyi arayarak haber verdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına alarak söndürdü.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.