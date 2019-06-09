Metruk evdeki yangın korkuttu
Çorum’da metruk bir evde çıkan yangın korkuya neden oldu.09 Haziran 2019 Pazar 12:08
Çorum’da metruk bir evde çıkan yangın korkuya neden oldu.
Edinilen bilgilere göre, Ulukavak mahallesi Çamdeğirmeni 21. Sokakta bulunan boş bir evde gece geç saatlerde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar itfaiyeyi arayarak haber verdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına alarak söndürdü.
Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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