Metruk evde yangın Elazığ’da metruk bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Elazığ’da metruk bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, merkeze bağlı Olgunlar Mahallesi’nde bulunan bir metruk evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı metruk evde yangın çıktı. Dumanı gören vatandaşlar durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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