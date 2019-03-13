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Metruk ev korkutuyor

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde vatandaşlar, tehlike saçan metruk evin yıkılmasını istiyor.

13 Mart 2019 Çarşamba 12:32
Metruk ev korkutuyor

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde vatandaşlar, tehlike saçan metruk evin yıkılmasını istiyor.


Hacıevhat Mahallesi Gerçem Sokak ile Şehit Selim Vural Caddesi üzerinde bulunan kullanılmayan 2 katlı metruk ev, vatandaşların tepkisini çekiyor. Mahalle sakinlerinden Ergün Köprülü, binanın tehlike saçtığını ifade ederek yetkili makamlarca yıkılmasını istedi.


Ergün Köprülü, "Metruk ev, evimizin bitişinde bulunuyor. Yangın tehlikesi oluşturuyor. Binadan düşen kiremitler, yayalar ve araçlar için tehlike arz ediyor. Binaya kimin girip çıktığı belli değil. Mahalle sakinleri olarak rahatsızlık duyuyoruz. Yetkililerden bir an önce çözüm bulmalarını bekliyoruz" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 12:32
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