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Metropollere saldırı için gönderilen 3 PKK'lı terörist yakalandı

Terör örgütünce metropollerde saldırı düzenlemeleri amacıyla gönderilen 3 terörist, İzmir, Çanakkale ve İstanbul'da gözaltına alındı

24 Şubat 2019 Pazar 10:57
Metropollere saldırı için gönderilen 3 PKK'lı terörist yakalandı

DİYARBAKIR (AA) - Terör örgütü PKK tarafından metropollerde saldırı düzenlemeleri için gönderilen 3 teröristin yakalandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK'ya 2015 yılı Temmuz ayında katılan, aranma ve yakalanma kayıtlarının bulunmaması nedeniyle metropol şehirlerde "fedai" tarzı eylemler için gönderildikleri tespit edilen "Hogir Van" kod adlı S.D, "Dersim Çewlik" kod adlı B.B. ile "Kendal Azadi" kod isimli M.K, İzmir, Çanakkale, ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.D. ile M.K, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı, B.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 10:57
  1. Diyarbakır
  2. PKK

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