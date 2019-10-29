Metrolar İstanbul’a nefes aldıracak

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattı 2020 yılında, Sabiha Gökçen Havalimanı-Tavşantepe Raylı Sistem Metro Hattı ise 29 Ekim 2019’da hizmete açılacak.

Pendik Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin, sosyal medya platformu Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Sabiha Gökçen Havalimanı-Tavşantepe Raylı Sistem Metro Hattı’nın 29 Ekim 2019 tarihinde açılacağını belirtti. Şahin, şu bilgileri paylaştı: “Kaynarca-Kurtköy-Sabiha Gökçen hattımız, Tavşantepe’den Sabiha Gökçene kadarki kısmı Ulaştırma Bakanlığımız tarafından yapılıyor. Şu anda altyapı çalışmalarımızın çok önemli bir kısmı bitti. Sinyalizasyon ve diğer çalışmalar devam ediyor. 29 Ekim 2019 tarihi fiili olarak ve resmi olarak açılış tarihi ama biz sürecin daha hızlı bitmesi için çalışmaları devam ettiriyoruz. 2019 yılında inşallah Kadıköyden Sabiha Gökçen Havalimanına kadar kesintisiz ulaşımın sağlanacağı metro hattına hep beraber erişmiş olacağız.”

7.5 Km’lik hatta 70 bin yolcu taşınacak

Mevcut M4 Kadıköy-Tavşantepe metro hattının Tavşantepe den sonra Sabiha Gökçen Havalimanı yönüne ayrılacak olan metro hattı, Fevzi Çakmak, Yaylalar, Kurtköy ve Sabiha Gökçen istasyonlarından oluşacak. Söz konusu hat, Fevzi Çakmak istasyonunda Pendik’ten gelen M10 Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı hattı ile birleşerek bu kesimde ortak işletme yapılacak. Yolculuk süresi 12 dakika olarak hesaplanan hat uzunluğu 7.5 kilometre ve hatta ortalama 70 bin yolcu taşınması öngörülüyor.

İstanbul Havalimanı hattı 2020’de hizmette

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen İstanbul Havalimanı’na raylı ulaşım çalışmaları da sürüyor. İstanbul Havalimanı ulaşımı kolaylaştırmak için inşa edilen metro hatları hakkında bilgi veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, “Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu’nu 2019 sonunda, İstanbul Havalimanı-Halkalı metrosunu 2020’de tamamlamayı hedeflemekteyiz” dedi.

İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro hattının durakları Gayrettepe-Kağıthane-Hasdal-Kemerburgaz-Göktürk-İhsaniye-İstanbul Havalimanı 1-İstanbul Havalimanı 2-İstanbul Havalimanı 3 şeklinde olacak. Hat uzunluğu 32 kilometre olan Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattında yolculuk süresinin 32 dakika olması bekleniyor.

Banliyö hattı için son 50 gün

Halkalı-Gebze arasında bulunan eski banliyö hatlarında 2013’ten beri süren yenileme çalışmalarında sona yaklaşılıyor. 77 kilometrelik hattın yapım çalışmalarının yüzde 90’u tamamlandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, projenin bu yılın sonunda İstanbullulara hizmet vermeye başlayacağını açıklamıştı. Hattın Marmarayla entegrasyonu sağlandığında Gebze’den Halkalı’ya 105 dakikada gidilecek.