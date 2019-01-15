Metrobüse karşı çıkan CHP, 2. metrobüs hattı vaat etti

31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve İyi Parti'nin İstanbul adayı Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, daha önce "sürpriz" diye nitelendirdiği projesini açıkladı.

2. metrobüs hattı

İmamoğlu, dün akşam katıldığı TV programında şu anda E-5'te hizmet veren metrobüse ek olarak TEM'e de bir metrobüs hattı koyacakları vaadinde bulundu.

CHP karşı çıkmıştı

Ekrem İmamoğlu'nun partisi ise İstanbul'da birçok insanın hayatını kolaylaştıran metrobüse karşı çıkıyor. Hatta öyle ki 2017 yılında CHP İstanbul Milletvekili Selina Doğan bir soru önergesi hazırlayıp Meclis'e sunmuş ve metrobüsün araştırılmasını istemişti.