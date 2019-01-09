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Metrobüs kullanımında rekor kırıldı

2007 yılında hizmet vermeye başlayan metrobüs, geçen yıl 283 milyon 844 bin 498 yolcu taşıyarak tüm yılların rekorunu kırdı.

09 Ocak 2019 Çarşamba 14:12
Metrobüs kullanımında rekor kırıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2007 yılında faaliyete geçirilen ve toplu ulaşım hizmeti sunan metrobüslerle geçen yıl 283 milyon 844 bin 498 kişi yolculuk yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden alınan bilgiye göre, Söğütlüçeşme ile Beylikdüzü arasında toplu taşıma hizmeti veren 593 bulunuyor. Bunların 525'i her gün sefere çıkıyor.

Bu araçlarla geçen yıl 2 milyon 322 bin 901 sefer gerçekleştirilerek toplamda 77 milyon 505 bin 448 kilometre yol katedildi.

Yolcu rekoru kırıldı

Günde ortalama 777 bin 656 kişinin seyahat ettiği metrobüslerle 2018'de 283 milyon 844 bin 498 kişi yolculuk yaptı.

Aylara göre dağılıma bakıldığında ise 26 milyon 770 bin 846 kişi ile en çok yolcuya ekim ayında ulaşım hizmeti verildi. Ekimi 25 milyon 899 bin 410 ile kasım ve 25 milyon 669 bin 229 kişi ile mart takip etti.

Ağustos, 18 milyon 998 bin 376 kişi ile en az kişinin yolculuk ettiği ay olurken, şubatta 22 milyon 303 bin 61 vatandaş ulaşım için metrobüsü kullandı.

276 milyon 489 bin 618 kişinin yolculuk yaptığı 2017 ile 2018 arasındaki yolcu farkı ise 7 milyon 354 bin 880 oldu. 

Metrobüs hattının faaliyete başladığı 2007'den 2018'in sonuna kadar taşınan yolcu sayısı şöyle:

Yıl Yolcu Sayısı 
 2007  7 milyon 892 bin 771 
 2008 61 milyon 877 bin 834 
 2009138 milyon 728 bin 809 
 2010176 milyon 520 bin 598 
 2011194 milyon 450 bin 369 
 2012203 milyon 912 bin 270 
 2013231 milyon 252 bin 862 
 2014252 milyon 366 bin 866 
 2015259 milyon 947 bin 939 
 2016257 milyon 212 bin 162 
 2017276 milyon 489 bin 618 
 2018283 milyon 844 bin 498 

 

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Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 14:12
  1. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
  2. metrobüs
  3. metrobüs kullanımı

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