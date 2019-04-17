Metro üzerindeki eylem gözaltıyla bitti

İngiltere’de dün gerçekleştirilen eylemlerde 209 kişinin gözaltına alınmasını protesto eden 2 kişi, metronun üzerine çıkarak pankart açtı. Kendini metroya zincirleyen eylemciler, güvenlik görevlileri tarafından yaka paça gözaltına alındı.

İngiltere’nin başkenti Londra’da binlerce kişi, iklim değişikliğine dikkat çekmek için geçtiğimiz Pazartesi günü parlamento binasına yürüyüş başlatmıştı. Dün öğle saatlerinde gerçekleştirilen protestolar kapsamında gözaltına alınan kişilere destek için Londra’nın en kalabalık metro istasyonunda eylem gerçekleştirildi. Biri erkek 2 kişi bugün öğle saatlerinde DLR hat olarak bilinen Londra’nın banka merkezindeki metronun üzerine çıkarak iklim değişikliğine dikkat çekmek için pankart açtı. Platforma giren trenin üstüne çıkan 2 kişi güvenlik görevlileri tarafından indirilirken, olayın gerçekleştirildiği Canary Wharf istasyonu bir süreliğine yolcu alımını durdurdu. Polisin tahliye çağrılarını kabul etmeyen eylemciler yaka paça gözaltına alındı.

İngiliz polisi, Londra’da dün köprü ve meydan ile üç kavşağı işgal ederek trafiğe kapatan eylemcilerden 209’unun gözaltına alındığını açıklamıştı.