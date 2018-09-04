Yenikapı-Hacıosman metro hattındaki arıza giderildi
Yenikapı-Hacıosman metro hattında sabah saatlerinde meydana gelen arızanın giderildiği ve seferlerin normale döndüğü bildirildi.04 Eylül 2018 Salı 11:08
M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında meydana gelen arızanın giderildiği bildirildi.
Sabah saatlerinde oluşan arıza dolayısıyla Yenikapı -Taksim ve Taksim- Hacıosman olarak gerçekleştirilen seferler, arızanın giderilmesiyle normale döndü.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sayın yolcularımız seferlerimiz normale dönmüştür. Anlayışınız için teşekkür eder, iyi yolculuklar dileriz." ifadelerine yer verildi.
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