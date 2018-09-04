Yenikapı-Hacıosman metro hattındaki arıza giderildi

M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında meydana gelen arızanın giderildiği bildirildi.

Sabah saatlerinde oluşan arıza dolayısıyla Yenikapı -Taksim ve Taksim- Hacıosman olarak gerçekleştirilen seferler, arızanın giderilmesiyle normale döndü.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sayın yolcularımız seferlerimiz normale dönmüştür. Anlayışınız için teşekkür eder, iyi yolculuklar dileriz." ifadelerine yer verildi.