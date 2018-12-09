Metro metrobüs tranvay otogar İETT hızlı tren ile İstanbul yeni havalimanına nasıl gidilir?

Metro metrobüs tranvay ve otogardan İstanbul yeni havalimanına nasıl gidilir? 1 Ocak 2019’dan itibaren tüm uçuş ve inişler artık yeni İstanbul Havalimanı’ndan yapılacak. Atatürk Havalimanı’nın taşınacak olmasıyla birlikte İstanbul Havalimanı’na gidecek olan vatandaşlar, Esenler’den 3. havalimanına nasıl gidilir? 3. havalimanı nasıl gidilir? Metrobüsle İstanbul Havalimanına nasıl gidilir? Metro ile yeni İstanbul Havalimanına nasıl gidir? Taranvayla 3. Havalimanına (İstanbul yeni Havalimanı) nasıl gidilir? gibi sorular en çok aranan kelimelerin başında gelmekte.

İstanbul havalimanına nasıl giderim? Havaalanına en kolay nasıl giderim? Türkiye’nin dev projeleri arasında yer alan ve ilk etabının yapımı kısa sürede tamamlanmasıyla birlikte dünyanın gıpta ile baktığı 3. Havalimanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Ekim’de hizmete açıldı. Erdoğan hizmete açılan havalimanının isminin İstanbul Havalimanı olduğunu da tüm dünyaya duyurdu.

İstanbul yeni havalimanı ulaşım metro ile nasıl giderim? İstanbul Havalimanı’nın ilk etabının açılmasıyla birlikte yılda 90 milyon yolcu taşınacak. Atatürk Havalimanı’nın 30 Aralık’ta taşınacak. Böylelikle uçuşlar 1 Ocak’tan itibaren İstanbul Havalimanı’ndan yapılacak. Yeni yılla birlikte iniş ve kalkışların yapılacağı İstanbul Havalimanı’na da nasıl gidileceği araştırılıyor.

İstanbul Havalimanı’na giden İETT ve HAVAİST hatları

Metro, metrobüs, tranvay ile İstanbul yeni havalimanına nasıl gidilir? İstanbul Havalimanı’na yolcu taşıma ihalesini İETT’nin kuruluşu Otobüs AŞ. Kazanmasıyla birlikte vatandaşlar İETT ile yeni havalimanına nasıl gidilir? Sorusunun cevabını araştırıyor. İstanbul genelinde 18 hat üzerinden İstanbul Yeni Havalimanı’na yolcu taşınmakta. Peki Mecidiyeköy’den İstanbul yeni havalimanına nasıl gidilir? Mecidiyeköy’den İstanbul Havalimanı’na giden otobüsler hangileri? İstanbul Havalimanına nereden ve nasıl gidilir? İşte İstanbul havalimanına nasıl gidilir? sorusunun cevapları...

İstanbul Havalimanı'na giden İETT otobüs hatları hangileri?

H-2 Otobüs Hattı; İstanbul Yeni Havalimanı -Mecidiyekoy Otobüs Hattı Güzergahı:Mecidiyeköy Metrobüs, Çağlayan Yolu, Nurtpe, Viyadük, Hasdal, Kemer Yolu, Orman Yolu, Kıyı Emniyeti, İhsani Kavşağı, İstanbul Yeni Havalimanı

H-3 Otobüs Hattı: İstanbul Yeni Havalimanı - Halkalı Arası otobüs hattı Güzergahı: Gümrük, 4.Cadde, Menekşe Sitesi, TOKİ 3.Bölge, Lale Şehir, Çimentepe, Ağaçlı, Atatürk Mahallesi, İkitelli Garajı, İMSAN, MASKO, Demirciler Sitesi, İstanbul Yeni Havalimanı

H4 Otobüs Hattı: İstanbul Yeni Havalimanı-Atatürk Havalimanı hattı; Atatürk Havalimanı, Bahçeşehir Metrokent’ten geçerek İstanbul Yeni Havalimanı’na ulaşacaktır.

Yenikapı İstanbul Havalimanı HAVAİST otobüs hattı ve durakları

İST1 hattı : Yeni Havalimanı-Yenikapı hattı sırasıyla Yenikapı Bakırköy İDO, Kuleli, Başakşehir Metrokentten geçerek Yeni Havalimanına ulaşacaktır.

Yenikapı-Bakırköy-Yenibosna-Yeni Havalimanı hattı (65 km, Yaklaşık Yolculuk Süresi : 110 dakika)

İstanbul Havalimanı Tüyap HAVAİST durakları ve hattı

İST2 hattı: Yeni Havalimanı-TÜYAP hattı sırasıyla TÜYAP, Cumhuriyet Mahallesi, Bahçeşehir Merkez'den geçerek Yeni Havalimanı'na ulaşacaktır.

TUYAP – Bahçeşehir- Yeni Havalimanı hattı (58 km, Yaklaşık Yolculuk Süresi : 110 dakika)

Kozyatağı İstanbul Havalimanı HAVAİST otobüs hatları ve durakları

İST7 hattı Kozyatağı Metro-Yenihavalimanı hattı; Kozyatağı Metro, Tepeüstü, Kavacık Köprüsü Yeni Havalimanı'na ulaşacaktır.

Kozyatağı metro- Yeni Havalimanı (57 km, Yaklaşık Yolculuk Süresi : 115 dakika)

Taksim İstanbul Havalimanı HAVAİST otobüs durakları

İST19 Taksim-Beşiktaş-Yeni Havalimanı hattı; Abdülhak Hamit Caddesi, Beşiktaş Meydan, Zincirlikuyu Metrobüs ve Göktürk Emniyet Amirliği'nden geçerek Yeni Havalimanına ulaşacaktır.

Taksim- Beşiktaş-Yeni Havalimanı Hattı (44 km, Yaklaşık Yolculuk Süresi :100 dakika)

İstanbul Atatürk Havalimanı-İstanbul yeni Havalimanı HAVAİST otobüs ve durakları

Yukarıda verilen İstanbul Yeni Havalimanı Otobüsleri Yolculuk süreleri yaklaşık olarak verilmştir. Trafik yoğunluğuna ve Hava koşullarına göre değişklik gösterir.

Yolculuk ücreti :En uzak mesafe :30 TL en kısa mesafe : 12TL arasında olduğu belirtilmektedir.