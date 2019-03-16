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Metro inşaatında doğal gaz borusu patladı

Halkalı’daki metro inşaatında çalışma yapan iş makinesi doğal gaz borusunu patlattı.

16 Mart 2019 Cumartesi 12:08
Metro inşaatında doğal gaz borusu patladı

Halkalı’daki metro inşaatında çalışma yapan iş makinesi doğal gaz borusunu patlattı. Şiddetli bir gürültüyle havaya sızan doğal gaz büyük paniğe neden oldu.



Küçükçekmece Halkalı Atakent Metro İstasyonu inşaatında çalışma yapan bir iş makinesi doğal gaz borusunu patlattı. Doğal gaz, patlayan borudan büyük bir gürültü ile püskürmeye başladı. Patlama nedeniyle çevreye yoğun bir gaz kokusu yayıldı. Olay sonrası İGDAŞ, itfaiye ve polis ekiplerine haber verildi. Sızıntı yaşanan bölgedeki gaz akışı kesildikten sonra ekipler sızıntıya müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi sırasında Hürriyet Caddesi bir süre trafiğe tamamen kapatıldı. Sızıntının önlenmesinin ardından yol trafiğe tekrar açıldı.



"Doğal gaz aynı su gibi havaya püskürüyordu"


Mahalle sakinlerinden Adem Durmaz Güler, evde otururken şiddetli bir ses duyduğunu anlattı. İnsanların etrafa kaçıştığını söyleyen Güler, “Evde oturuyordum, kulakları rahatsız edici bir ses geldi. Merak ettim caddeye çıktım burada büyük bir patlama gördüm. Doğal gaz aynı su gibi havaya püskürüyordu. Ortada çok keskin bir doğal gaz kokusu vardı. İnsanlar etrafa kaçıştı. Yetkili arkadaşlar müdahale edip kestiler” dedi.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 12:08
  1. doğa

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