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Ümraniye'de metro inşaatında çökme! Göçük altında kaldılar

İstanbul Ümraniye’de metro yapımı çalışmasının sürdüğü yolda çökme yaşandı. Olayda, yan taraftaki bir inşaatın güvenlik kulübesinde bulunan 2 güvenlik görevlisinin göçük altında kaldığı bilgisi geldi.

02 Kasım 2018 Cuma 07:08
Ümraniye'de metro inşaatında çökme! Göçük altında kaldılar

İstanbul Ümraniye'nin Parseller Mahallesi Kesikkaya Caddesi'nde büyük bir gürültüyle çöküntü meydana geldi. Dudullu-Bostancı Metro Hattı şantiyesinin yanındaki yolda yaşanan göçük sonrası 10 metre çapında, 7-8 metre derinliğinde çukur açıldı. 

Çöküntünün meydana geldiği yerin yanında bulunan siteye ait güvenlik kulübesi ile şantiyeye ait konteyner de göçükte kaldı. 

İki kişi aranıyor

Kulübenin içinde 2 kişinin bulunduğunun söylenmesi üzerine arama kurtarma çalışmasına başlandı. Drone ile havadan görüntülenen göçük alanında itfaiye, 
polis ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Çevredeki binaların tedbir amaçlı tahliye edildiği olay yerinde, 112 Acil Servis ekibi de hazır bekletiliyor.

Doğalgaz kesildi

Öte yandan, çevreye doğalgaz kokusu yayılması üzerine vatandaşlar sokağa döküldü. Olay yerine çağrılan doğalgaz ekipleri caddedeki gaz akışını kesti.  Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.

İBB'den açıklama geldi

Olay ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, güvenlik nedeniyle çevre binalardaki vatandaşların tedbir amaçlı olarak tahliye edildiği kaydedildi.

İBB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ümraniye Parseller Mahallesi Kesikkaya Caddesi üzeri Dudullu - Bostancı metro hattı şantiyesinin olduğu noktada bulunan Sinpaş Aqua City 2 girişinde çökme meydana geldi. Çökme ile birlikte site önündeki güvenlik mobosu ve şantiyeye ait konteyner göçük altında kalmıştır. Güvenlik mobosu içerisinde 2 kişi olduğu söyleniyor. Arama kurtarma çalışmaları Ümraniye İtfaiye ekibimiz tarafından devam ediyor. Tedbir amaçlı çevredeki binalar tahliye edildi. İlgili birimler olay yerinde."

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 07:08
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