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Metro AŞ Genel Müdürü Kasım Kutlu istifa etti

01 Temmuz 2019 Pazartesi 15:56
Metro AŞ Genel Müdürü Kasım Kutlu istifa etti

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden İstanbul Metro AŞ Genel Müdürü Kasım Kutlu, istifa ettiğini bildirdi.

Kutlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görevinden ayrıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve diğer belediye başkanlarına saygılarımı sunuyorum. Demokrasinin gelişimine, olgunluğuna katkıda bulunmak için Başkanlık Sisteminin ruhuna uygun bir profesyonellikle görevimden ayrılıyorum."

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 15:56
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