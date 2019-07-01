Metro AŞ Genel Müdürü Kasım Kutlu istifa etti

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden İstanbul Metro AŞ Genel Müdürü Kasım Kutlu, istifa ettiğini bildirdi. Kutlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görevinden ayrıldığını belirterek, şunları kaydetti: "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve diğer belediye başkanlarına saygılarımı sunuyorum. Demokrasinin gelişimine, olgunluğuna katkıda bulunmak için Başkanlık Sisteminin ruhuna uygun bir profesyonellikle görevimden ayrılıyorum."

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