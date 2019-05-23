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Metris Kavşağında bağlantı ve yan yol çalışmalarında sona gelindi

Yapımı devam eden TEM Otoyolu-Metris Kavşağı Kuzey-Güney Yan Yol ve Köprülü Kavşak inşaatında çalışmalar sona gelinirken, eski üst geçit söküldü.

23 Mayıs 2019 Perşembe 04:27
Metris Kavşağında bağlantı ve yan yol çalışmalarında sona gelindi

Yapımı devam eden TEM Otoyolu-Metris Kavşağı Kuzey-Güney Yan Yol ve Köprülü Kavşak inşaatında çalışmalar sona gelinirken, eski üst geçit söküldü.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından TEM Otoyolu-Metris Kavşağı Kuzey-Güney Yan Yol ve Köprülü Kavşak çalışmaları sürüyor. Sona gelinen çalışmalarda eski yaya geçit sökme işlemleri başladı. Sökülen eski yaya geçidinin yerine yeni üst geçit monte edilecek. 11 gün sürecek çalışmalar boyunca trafik 23.00-06.00 arasında tek şeritten sağlanıyor.


TEM Otoyolu Sultangazi ve Habipler-Arnavutköy bağlantısı yönünde oluşan araç trafik yoğunluğunu azaltması hedeflenen kavşakta son aşama olan 85 metre uzunluğundaki eski yaya üstgeçidinin bir kısmı kaldırıldı. Üst geçidin yerine yeni çelik yaya üst geçidi monte edilecek.


3 günde söküm, 8 günde monte çalışmaları sürecek


Dün gece itibariyle başlanan söküm çalışmaları 3 gün boyunca sürecek. Çalışmalar, trafiğin olumsuz etkilenmemesi amacıyla 23.00 ile sabah 06:00 arasında devam edecek. Eski yaya üst geçit söküldükten sonra yerine 80 metre uzunluğundaki yeni çelik yaya yolu köprüsü monte edilecek. Yeni yaya yolu köprüsünün monte çalışmalarının 8 günde tamamlanması planlanıyor.


Böylece, eski ve yeni köprünün söküm ve kurulum işlemlerinin tamamlanmasıyla, kurulumu sağlanan yeni çelik üst geçit yaya trafiğine açılacak.11 gün sürecek çalışma süresince trafik akışı 23.00-06.00 saatleri arasında tek şerit üzerinden sağlanacak.


Karayolları Genel Müdürlüğü ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasındaki 23 Ekim 2017 tarihli Protokole istinaden yapılan çalışmalar yüzde 90 oranında tamamlandı. Çalışmalar kapsamında; Kuzey-Güney istikametinde toplam 4 bin 500 metre yan yol, TEM Otoyolu üzerinden dönüşü sağlayacak 120 metre uzunluğunda,15 metre genişliğinde, çift şeritli araç dönüş/geçiş köprüsü yapılıyor.


Metris Köprülü Kavşak ve yan yol inşaatları tamamlanmasının ardından TEM Otoyolu-Metris Kavşağı, Sultangazi ve Habipler-Arnavutköy bağlantısı yönünde oluşan araç trafik yoğunluğunun ise azalması hedefleniyor.


Ayrıca, Edirne istikametinden gelen ve Ankara istikametine giden araçların Sultangazi, Arnavutköy istikametine girişleri yan yol yapılarak sağlanacak. Araç Dönüş Köprüsü ve Yan Yolların önümüzdeki 1 ay içinde tamamlanarak trafiğe açılması planlanıyor.

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Haber Tarihi: 23 Mayıs 2019 Perşembe 04:27
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