Metris Cezaevi yanında korkutan yangın

Metris Cezaevi’nin yanında bulunan askeriyeye ait arazide yangın çıktı.

Yangın, Metris Cezaevi’nin yanında bulunan askeriyeye ait alanda saat 13.30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, boş arazide henüz bilinmeyen bir nedenle tutuşan otlar yanmaya başladı. Yangının geniş alana yayılması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına birçok yerden müdahale eden itfaiye ekipleri alevlerin cezaevine sıçramaması için büyük çaba sarf etti. Yangın ekipler tarafından söndürülürken soğutma işlemleri devam ediyor.