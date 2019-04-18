0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Metrelerce havaya uçtu, hiçbir şey olmamış gibi ayağa kalktı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde yaya geçidinden karşıya geçerken otomobilin çarptığı adam metrelerce havaya uçtu.

18 Nisan 2019 Perşembe 10:40
Metrelerce havaya uçtu, hiçbir şey olmamış gibi ayağa kalktı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde yaya geçidinden karşıya geçerken otomobilin çarptığı adam metrelerce havaya uçtu. Adam, hiçbir şey olmamış gibi ayağa kalkarken kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.


Kaza geçtiğimiz hafta Cuma günü Lüleburgaz ilçesindeki D-100 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D-100 karayolunda yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen Saim Polat’a (26), bir otomobil çarptı. Kazada metrelerce havaya uçan Polat, kaldırıma düştü. Polat, hiçbir şey olmamış gibi ayağa kalkarken, çevredeki vatandaşlar ve çarpan aracın sürücüsü yardımına koştu. Polat daha sonra ambulansla kaldırıldığı Lüleburgaz Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Polat’ın vücudunda kırık dahi olmadığı ve aynı gün hastaneden taburcu edildiği öğrenildi.


Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Polat’ın yaya geçidine geldiği sırada bir kamyonetin yol verdiği görülüyor. Polat bunun üzerine yolun karşısına geçtiği sırada, yaya geçidinde Polat’ı fark etmeyen başka bir otomobil adama hızla çarpıyor. Polat çarpmanın etkisiyle metrelerce havalanıp yol kenarındaki kaldırıma düşüyor. Ancak Polat daha sonra hiçbir şey olmamış gibi ayağa kalkarken, çevredeki vatandaşlar ve çarpan araç sürücüsü yardımına koşuyor.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Nisan 2019 Perşembe 10:40
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bloomberg ve Türk finans piyasası profesyonelleri bir araya geldi
    1. Bloomberg ve Türk finans piyasası..
    2. Diyarbakır’da Torbalı rüzgarı
    3. Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa..
    4. Türkiye'nin uluslararası yatırım..
    5. Van'da eroin operasyonu! Kilolarca ele..
    6. Tarhan: “Tüm kesimlerin beklentilerini..
    7. Görülmemiş olay! Oyundan çıkarken..
    8. Avrupa borsaları
    9. İcralık köy için iptal davası açıldı
    10. ÖTO’dan yeni başkanlara ziyaret
    11. Muğla’da zeytinler yağa kayıpsız ve..
    12. Kınalı kuzular dualarla uğurlandı
    13. İran ordusundan gövde gösterisi
    14. Minik Mevra’nın ailesinden yanlış..
    15. Ivanka Trump: "Babamın Dünya Bankası..
    16. Sunny Elektronik'in uzman servisleri..
    17. Avukat ‘müvekkilim ile müşteki hala..
    18. Tekstil sektörüne destek
    19. Van'da 155 kilo 730 gram eroin ele..
    20. Eski Yargıtay üyesine hapis cezası
    21. Ivanka kararını açıkladı: "Başkan..
    22. sahibinden.com'da kiralık yazlık..
    23. SANKO Üniversitesi hastanesinde yeni..
    24. Kuzey Kore liderleri gözetiminde..
    25. Besicilerin zorlu yayla yolculuğu
    26. Aksaray merkezli 13 ilde FETÖ/PDY..
    27. Çerkezköy’de güvenlik toplantısı..
    28. Son dakika okul tatil haberleri MEB..
    29. İŞKUR ile Trabzon Üniversitesi..
    30. "Lösemi erkeklerde daha sık görülüyor"
    Karamollaoğlu’ndan İstanbul açıklaması: O gün bir gelsin hele...
    Karamollaoğlu’ndan İstanbul açıklaması: O gün bir gelsin hele...
    AK Parti'nin yaptığı itiraz reddedildi
    AK Parti'nin yaptığı itiraz reddedildi
    Temel Karamollaoğlu: Önümüzdeki haftalarda siz de göreceksiniz
    Temel Karamollaoğlu: Önümüzdeki haftalarda siz de göreceksiniz
    FETÖ elebaşından hançerli mesaj!
    FETÖ elebaşından hançerli mesaj!
    Bülent Arınç'tan 'seçim' değerlendirmesi: 'Arif olan anlar' demiştim
    Bülent Arınç'tan 'seçim' değerlendirmesi: 'Arif olan anlar' demiştim

    Günün Karikatürü

    18 Nisan 2018
    "Notre Dame Fatih için 'Kızıl Elma'ydı"
    "Notre Dame Fatih için 'Kızıl Elma'ydı"
    ABD'den skandal harita! İlk görüntüyü yayınladılar
    ABD'den skandal harita! İlk görüntüyü yayınladılar