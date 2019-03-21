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Metiner’den Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyetine ziyaret

Ak Parti İstanbul 23.

21 Mart 2019 Perşembe 16:14
Metiner’den Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyetine ziyaret

Ak Parti İstanbul 23. ve 24. Dönem Milletvekili Mehmet Metiner, seçim çalışmaları kapsamında Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti’ni ziyaret ederek, Başkan Mustafa işeri ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun temennilerinde bulundu.


Gazeteciler cemiyetinin birlikteliği ile son derece başarılı işlere imza atacağına inandığını belirten Metiner, ülkemizdeki birlik ve beraberliğin her alanda olduğu gibi basında da kendini her daim gösteriyor olması yarınlara umut atfettiğini söyledi. Kendisinin de bir gazeteci olması nedeniyle yerel basının ne kadar zor şartlar altında hizmet verdiğinin farkında olduğunu belirten Metiner, “Gazetecilerin birlikteliği ile ilçemizde son derece başarılı işlere imza atacağına inanıyor. Ülkemizdeki birlik ve beraberliğin her alanda olduğu gibi basında da kendini her daim gösteriyor oluşu yarınlara umut atfediyor. Basının gücü asla göz ardı edilmemesi gerektiği gibi gerekli her türlü desteği de hak ediyor. Ben de bir gazeteci olarak yerel basının ne kadar zor şartlar altında hizmet verdiğinin farkındayım. Ama ilimizin ve ilçelerimizin de sağlıklı bilgilendirilmeye ihtiyacı olduğunun da bilincindeyim. Sosyal medya ortamındaki kirli bilgiler, sadece basının doğru haberleri vermesi ile bozulur. Vatandaşlarımızın doğru haber alması ve doğru bilinçlendirilmesi ilimize büyük bir katkı sağlar" diye konuştu.


AK Parti’nin Kahta’daki seçim projelerinden de bahseden Metiner, ilçenin refahı ve huzuru için her alanda birlikteliğe ihtiyacımızın olduğunu sözlerine ekledi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri, basına verdiği değerden dolayı Mehmet Metiner’e teşekkür ederek seçim çalışmalarında başarılar diledi.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 16:14
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