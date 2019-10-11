0553 313 94 23

Mehmet Metiner'den Sezgin Tanrıkulu için dikkat çeken sözler: "İnşallah sarhoş değildir"

CNN Türk canlı yayınına konuk olan AK Partili Mehmet Metiner, programa bağlanması beklenen CHP’li Sezgin Tanrıkulu için "İnşallah sarhoş değildir" ifadelerini kullandı.

11 Ekim 2019 Cuma 11:07

CNN Türk canlı yayınında dün akşam Hande Fırat’ın sunduğu programda dikkat çeken anlar yaşandı.

“İnşallah sarhoş değildir”

Tam reklama gidildiği sırada konuklardan biri olan AK Partili Mehmet Metiner, programa bağlanması beklenen CHP’li Sezgin Tanrıkulu için “İnşallah sarhoş değildir” ifadelerini kullandı. Reklam dönüşü konuşan Metiner, Sezgin Tanrıkulu’yla aralarındaki uzun yıllara dayanan dostluk olduğunu belirterek, canlı yayında olduğunu fark etmeden şaka yapmak istediğini belirtti. 

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 11:07
  1. AK Partili Mehmet Metiner
  2. Sezgin Tanrıkulu
  3. cnn türk
  4. canlı yayın
  5. sarhoş

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vatandaş ihtiyaç kredisine yüklendi! Harcamalarda ayar kaçmasın
    1. Vatandaş ihtiyaç kredisine yüklendi!..
    2. Türkiye savaş gemisi yolladı,..
    3. Genç kız evinde intihar etmişti! O..
    4. Kripto para için geri sayım!..
    5. Bakan Mustafa Varank'tan 'yerli' ve..
    6. KYK burs başvurusu başladı mı son..
    7. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan..
    8. Büyükşehir’den ‘Türkçe’ hassasiyeti
    9. Barış Pınarı Harekatı sonrası..
    10. Ertuğrul Kürkçü'den Barış Pınarı..
    11. Neden geçmişten ders çıkarmıyoruz?
    12. Şehit annesinden duygulandıran sözler
    13. Batsın onların turistliği
    14. Almanya'da Türk bürokratın aracı..
    15. Metiner'den dikkat çeken sözler:..
    16. Yeni Parti Kurma Üzerine
    17. DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı..
    18. Öldüren insanlık
    19. Çin'de üst geçit çöktü: Ölü ve..
    20. Çözüm Süreci denenmeseydi, Şivan’ın..
    Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ilerisini söylemiyorum' derken ne demek istedi?
    Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ilerisini söylemiyorum' derken ne demek istedi?
    Harekat sonrası çıldırdılar! Erdoğan'a saldırdı
    Harekat sonrası çıldırdılar! Erdoğan'a saldırdı
    Harekat haberini sunan Amerikalı spikerin zor anları
    Harekat haberini sunan Amerikalı spikerin zor anları
    YPG, Reuters'e ağladı! 'ABD bize onları vermedi ve şu an...'
    YPG, Reuters'e ağladı! 'ABD bize onları vermedi ve şu an...'
    Akşener ittifak tartışmalarına son noktayı koydu!
    Akşener ittifak tartışmalarına son noktayı koydu!

    Günün Karikatürü

    11 Ekim 2019
    Katar medyasından akılalmaz "Barış Pınarı Harekatı" haberi!
    Katar medyasından akılalmaz "Barış Pınarı Harekatı" haberi!
    Sigmar Gabriel: Türkiye, PKK devletine asla izin vermez!
    Sigmar Gabriel: Türkiye, PKK devletine asla izin vermez!