Mehmet Metiner'den Sezgin Tanrıkulu için dikkat çeken sözler: "İnşallah sarhoş değildir" CNN Türk canlı yayınına konuk olan AK Partili Mehmet Metiner, programa bağlanması beklenen CHP’li Sezgin Tanrıkulu için "İnşallah sarhoş değildir" ifadelerini kullandı.

CNN Türk canlı yayınında dün akşam Hande Fırat’ın sunduğu programda dikkat çeken anlar yaşandı. “İnşallah sarhoş değildir” Tam reklama gidildiği sırada konuklardan biri olan AK Partili Mehmet Metiner, programa bağlanması beklenen CHP’li Sezgin Tanrıkulu için “İnşallah sarhoş değildir” ifadelerini kullandı. Reklam dönüşü konuşan Metiner, Sezgin Tanrıkulu’yla aralarındaki uzun yıllara dayanan dostluk olduğunu belirterek, canlı yayında olduğunu fark etmeden şaka yapmak istediğini belirtti.

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