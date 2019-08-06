Metina'da teröristlere ağır darbe Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında 7 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi- Sabah Gara bölgesindekilerle beraber etkisiz hale getirilen terörist sayısı 14 oldu

ANKARA (AA) - Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine yönelik gerçekleştirilen hava harekatında 7 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine hava harekatı düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, hava harekatı ile 7 PKK’lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi. Sabah saatlerinde Gara bölgesindekilerle beraber etkisiz hale getirilen terörist sayısı 14 oldu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.