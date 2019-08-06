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Metina'da teröristlere ağır darbe

Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında 7 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi- Sabah Gara bölgesindekilerle beraber etkisiz hale getirilen terörist sayısı 14 oldu

06 Ağustos 2019 Salı 14:08
Metina'da teröristlere ağır darbe

ANKARA (AA) - Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine yönelik gerçekleştirilen hava harekatında 7 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine hava harekatı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, hava harekatı ile 7 PKK’lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Sabah saatlerinde Gara bölgesindekilerle beraber etkisiz hale getirilen terörist sayısı 14 oldu.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 14:08
  1. Gara
  2. metina
  3. TSK

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