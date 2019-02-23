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Fatih’te şehid edilen Metin Yüksel’i rahmetle anıyoruz

Fatih Akıncılar Hareketi’nin önderi Metin Yüksel, şehadetinin 40. sene-i devriyesinde minnet ve hayırla anılıyor.

23 Şubat 2019 Cumartesi 11:12
Fatih’te şehid edilen Metin Yüksel’i rahmetle anıyoruz

 Haber Merkezi 

Çağımızın yetiştirdiği ender isimlerden olan Molla Sadrettin Yüksel’in oğlu Fatih Akıncılar Hareketi’nin önderi Metin Yüksel, şehadetinin 40. sene-i devriyesinde minnet ve hayırla anılıyor. Kızıl komünistlerin ülkeyi yaşanmaz bir hale getirdiği ve din düşmanlığını yaymaya çalıştığı bir dönemde destansı bir mücadele veren Yüksel, tüm Müslümanların ortak değeri haline gelmişti. 23 Şubat 1979 günü 21 yaşında Cuma namazı sonrası Fatih Camii avlusunda silahlı saldırıya uğrayan Yüksel, şehadet şerbetini yudumlamıştı. Merhumun naaşı Fatih Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliği’ne defnedilmişti. İslâmi hareket içindeki şuuru, uyanıklığı ve aktivitesiyle dikkat çeken Yüksel, Milli Türk Talebe Birliği’nde (MTTB), Akıncılar Hareketi’nde ve Milli Gençlik Vakfı’nda (MGV)  aktif olarak rol almıştı.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 11:12
  1. Molla Sadrettin Yüksel
  2. Fatih Akıncılar Hareketi
  3. Metin Yüksel
  4. Kızıl komünistler
  5. Cuma namazı
  6. Fatih Camii
  7. Edirnekapı Şehitliği
  8. İslâmi hareket
  9. Milli Türk Talebe Birliği (MTTB)
  10. Akıncılar Hareketi
  11. Milli Gençlik Vakfı (MGV)

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