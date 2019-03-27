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Metin Topuz’un yargılanmasına tanıkların dinlenilmesiyle devam ediliyor

FETÖ ile irtibatı tespit edilince tutuklanan ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz’un ‘casusluk’ davasının görülmesine tanıkların dinlenilmesiyle devam ediliyor.

27 Mart 2019 Çarşamba 11:46
Metin Topuz’un yargılanmasına tanıkların dinlenilmesiyle devam ediliyor

FETÖ ile irtibatı tespit edilince tutuklanan ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz’un ‘casusluk’ davasının görülmesine tanıkların dinlenilmesiyle devam ediliyor.


ABD İstanbul Başkonsolosluğu irtibat görevlisi Metin Topuz’un "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etme", "Türkiye Cumhuriyeti Hükumetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek" ve "Gizliliğin ihlali" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 20yıldan 35 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın 2’inci celsesi başladı.


İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Metin Topuz ile avukatları hazır bulundu. Duruşmada ABD Başkonsolosu Jennifer L. Davis, çok sayıda konsolosluk çalışanı ile yabancı medya mensupları da izleyici olarak yer aldı.


Duruşmanın başlamasının ardından mahkeme heyeti başkanı, Sanık Topuz’un dün ifadesinin tamamlandığını hatırlatarak bugünkü celsede tanıkların dinleneceğini kaydetti.


Duruşmanın başlamasının ardından ilk olarak‘Yavuz’ kod isimli gizli tanık dinlenilmeye başlandı. Yavuz kod adlı gizli tanığın sesi ve görüntüsü değiştirilerek Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile duruşma salonuna aktarıldı.


Duruşmada şu sıralar gizli tanığın ifadesinin alınmasıyla devam ediliyor.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 11:46
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