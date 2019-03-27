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Metin Topuz'un yargılandığı FETÖ davası

FETÖ'yle iltisaklı eski polis müdürleri ve askerlerin yanı sıra firari eski savcı Zekeriya Öz'le irtibatı tespit edilmesinin ardından tutuklanan ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un yargılanmasına devam ediliyor

27 Mart 2019 Çarşamba 11:59
Metin Topuz'un yargılandığı FETÖ davası

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile iltisaklı eski polis müdürleri ve askerlerin yanı sıra firari eski savcı Zekeriya Öz'le irtibatı tespit edilmesinin ardından tutuklanan ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un yargılanması sürüyor.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ikinci duruşmaya, tutuklu sanık Metin Topuz avukatlarıyla katıldı. ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Jennifer L. Davis ve çoğu ABD'li yabancı gazeteciler de duruşmayı izliyor.

Tutuklu sanık Metin Topuz'un dün savunmasını tamamlamasının ardından bugün başlayan duruşmada, daha önce hazırlanan tensip gereği tanık olarak dinlenilmesine karar verilen bazı kişilerin bilgisine başvuruluyor. Duruşma, gizli tanık "Yavuz"un, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) kullanılarak beyanının alınmasıyla devam ediyor.

- Süreç

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yabancı uyruklu ve misyon görevlilerinin FETÖ'nün 17-25 Aralık 2013'teki yargısal darbe teşebbüsü ile 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin davalarda yargılanan eski polis müdürleri ve askerler ile firari eski savcı Zekeriya Öz ile irtibatlarına ilişkin soruşturma başlatmıştı.

Bu çalışma sonucunda ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz, eski polis müdürleri ve eski savcı Öz ile irtibatının ortaya çıkması üzerine gözaltına alınmıştı.

Topuz, emniyetteki işlemlerinin ardından 4 Ekim 2018'de İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce ''anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme'', ''devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek'' ve ''Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etme'' suçlarından tutuklanmıştı.

Hazırlanan iddianamede Topuz'un, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek, verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme ve gizliliğin ihlali" suçlarından ise 20 yıldan 35 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.


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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 11:59
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