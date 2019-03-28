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Metin Topuz’un tutukluluğunun devamına karar verildi

FETÖ ile irtibatı olduğu gerekçesiyle yargılanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz’un ‘casusluk’ davasında tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

28 Mart 2019 Perşembe 17:43
Metin Topuz’un tutukluluğunun devamına karar verildi

FETÖ ile irtibatı olduğu gerekçesiyle yargılanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz’un ‘casusluk’ davasında tutukluluk halinin devamına hükmedildi. Mahkeme, ayrıca eski firari savcı Zekeriya Öz’ün oğlu Talha Öz’e ait, duruşmada bahsedilen ABD vize başvuru evrakının mahkemeye gönderilmesini talep etti.


ABD İstanbul Başkonsolosluğu irtibat görevlisi Metin Topuz’un "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etme", "Türkiye Cumhuriyeti Hükumetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek" ve "Gizliliğin ihlali" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 20 yıldan 35 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada mahkeme heyeti ara kararını açıkladı.


İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada sanık avukatlarıyla, ABD Başkonsolosu Jennifer L. Davis ve sanık yakınları hazır bulundu. Duruşmaya yabancı basın da izleyici olarak katıldı.



“Yasal sınırlar içinde görüşmeler yaptım”


Duruşmada savunma yapan Metin Topuz, tahliyesini talep ederek yaptığı görüşmelerin Türkiye Cumhuriyeti adına belirli makamlara gelmiş kişilerle gerçekleştirdiğini ifade etti. Topuz suç işlemediğini söyleyerek bu görüşmelerin yasal sınırlar içerisinde yapıldığını ifade etti.



Babası ve oğlu da konsolosluk çalışanı


Davada sanık avukatı Selman Alibaş müvekkilinin telefonunda herhangi bir kripto haberleşme sistemine rastlanmadığını, FETÖ ile müvekkilinin herhangi bir şekilde irtibatının da bulunmadığını söyledi. Sanık avukatı Alibaş, ayrıca müvekkilinin babasının da oğlunun da konsoloslukta çalıştığını sözlerine ekledi. Avukat Alibaş’ın müvekkilinin bir ailesi olduğunu ve bu tür işlere bulaşacak birisi olmadığını söylemesi üzerine ABD Başkonsolosu ve sanığın eşi ile oğlu gözyaşlarına hakim olamadı.


Sanık avukatı Selman Alibaş’ın savunmasının ardından diğer sanık avukatları savunmalarına katılarak eksikliklerin giderilmesini talep etti.


Mahkeme başkanı avukat savunmalarının ardından duruşmaya iki saatlik ara verdi. Aranın ardından mahkeme heyetince duruşma başlatıldı. Duruşmaya izleyiciler, basın mensupları ve ABD İstanbul Başkonsolusu Jennifer L. Davis alınmadı.



Tutukluluk halinin devamına karar verildi


Duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme, avukatların tahliye taleplerinin reddine karar vererek sanık Metin Topuz’un adli kontrol hükümlerinin yeterli olamayacağından oy çokluğu ile tutukluluk halinin devamına hükmetti.


Karara üye hakim Fatih Akbaşoğlu muhalefet şerhi koyarak sanık Metin Topuz’un tahliyesini istedi.



Zekeriya Öz’ün oğlunun vize başvurusu istendi


Mahkeme ayrıca eski firari savcı Zekeriya Öz’ün oğlu Talha Öz’e ait, duruşmada bahsedilen ABD vize başvuru evrakının mahkemeye gönderilmesini talep etti.


Mahkeme heyeti, davaya konu olan ve sanık Metin Topuz’un ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi’nde (DEA) çalıştığı dönemde konuyla ilgili görüşmeler yaptığını söylediği Tamer Ergüven soruşturmasına ilişkin evrağın ve iddianamenin mahkemeye gönderilmesinin talebine de hükmetti.


Duruşma eksikliklerin giderilmesi için 15 Mayıs’a ertelendi

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 17:43
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