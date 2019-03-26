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Metin Topuz’un casusluk davasına yarın devam edilecek

FETÖ ile irtibatı tespit edilince tutuklanan ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz’un ‘casusluk’ davası yarına ertelendi.

26 Mart 2019 Salı 18:50
Metin Topuz’un casusluk davasına yarın devam edilecek

FETÖ ile irtibatı tespit edilince tutuklanan ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz’un ‘casusluk’ davası yarına ertelendi.


İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde casusluk suçlamasıyla yargılanan Metin Topuz’un duruşmasına öğle arasının ardından devam edildi. Duruşmada bir süre daha savunmasını yapan Topuz, hayatının hiçbir döneminde FETÖ ile irtibatı olmadığını iddia etti. Sanık Topuz, “İddia edildiği gibi casusluk yaparak vatanıma, milletime ihanet etmedim. Bu örgütün düzenlediği seyahatlere katılmadım, bu örgütün hiçbir iletişim uygulanmasını kullanmadım, kendini bu örgüte üye olarak göstererek kimseyle bir ilişkim olmadı. Evim ve işim arasında mazbut bir hayat yaşıyorum. Uzun yıllardan beri aynı adresteyim ve aynı telefon numarasını kullanıyorum. Atatürk İlke ve İnkılapları ışığında bağımsız bir Türkiye savunucusuyum. Ben üzerime atılı suçları kesinlikle işlemedim. Ben aşağılık bir insan değilim. Üzerime atılı suçlar ben ve ailem için onu kırıcıdır. Eşimle emeklilik hayalleri kurarken bu felaket başıma geldi. Bu hain örgütle zerre kadar bir ilişkim yok, yüce adalete güveniyorum” dedi.


Sanık Metin Topuz bu sözlerinin ardından gözyaşlarına hakim olamadı. Topuz’un savunması sırasında ABD Başkonsolosu Jennifer L. Davis’ın de ağladığı görüldü. Sanık Metin Topuz, sözlü savunmasının bitmesinin ardından 26 sayfalık yazılı savunmasını mahkemeye sundu. Sanık savunmasının ardından mahkeme başkanınca sanık Metin Topuz’a sorular yöneltildi.



“Neden FETÖ’den mi alındım diye sordunuz”


Mahkeme Başkanı, Metin Topuz’a kendisini tutuklamak için gelen emniyet yetkililerine ‘FETÖ’den mi alındım sorusunu’ aktararak, neden böyle düşündünüz diye sordu. Metin Topuz ise o an ruh haliyle böyle bir cevap vermiş olabileceğini söyledi ve hatırlamadığını ifade etti.



“Nasıl DEA gibi bir birime geçebildiniz”


Mahkeme başkanı ardından sanık Topuz’a “Hangi yönünüz ön plana çıktı ki Konsoloslukta Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) gibi bir birime geçebildiniz” sorusunu yöneltti. Sanık Metin Topuz, öğrenim hayatı boyunca İngilizce dersinin hep çok iyi olduğunu söyledi. Topuz ayrıca DEA çalışanların yükselebilmesi amacıyla kadroların önce içerden açıldığını söyleyerek, yabancı dilinin yeterli bulunduğunu ve işe kabul edildiğini ifade etti.



“ABD tutuklanmanıza neden bu kadar tepki gösterdi”


Topuz’un gözaltına alınması üzerine ABD ile Türkiye arasında vize krizi yaşandığını hatırlatan mahkeme başkanı, “Diplomatik bağışıklığınız yok, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşısınız, ABD tutuklanmanıza neden bu kadar tepki gösterdi” sorusunu yöneltti. Sanık Topuz “25 yıldır görev yapıyorum. İşimde iyim ve dürüstüm. Bunun içindir. Bir nevi vefa gibi görebiliriz. Ben onların talimatıyla o görevlilerle görüştüm belki de kendilerini bir bakıma suçlu hissettiler bilmiyorum” cevabını verdi.



“ABD Zarrab ailesini 90’dan beri takip ediyor”


Dava dosyasında bulunan Rıza Zarrab’ın ABD’de tutuklanmasıyla ilgili WhatsApp konuşmaları hakkında da savunma yapan Topuz, “Zarrab ailesi 1990’dan beri DEA’nın radarındadır. Yasa dışı özellikle uyuşturucu ticaretinden kazanılan paraları Batı’dan Doğu’ya naklettikleri ve akladıkları iddia edilir. Zarrab ailesi bu yüzden DEA için önemlidir. Zarrab’ın tutuklandığını gazeteden okudum. ‘O İranlı konuşur’ diyorum mesajımda. 25 yıllık tecrübeme göre bunun gibi şahıslar kendilerine yöneltilen suçlama karşısında doğru olsun olmasın bildiklerini anlattıklarını, iftira attıklarını görürüz” şeklinde konuştu.


Sanık Metin Topuz’un savunmasının ardından mahkeme heyeti duruşmayı yarına erteledi.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 18:50
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